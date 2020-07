Vai fazer o Enem? Leve a máscara ou poderá ser eliminado

Uso de máscaras será obrigatório nos locais de prova | Foto: Divulgação





Brasil - Se você se inscreveu para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, impressa ou digital, saiba que - além do documento oficial com foto - será obrigado a levar outro item: a máscara. A obrigatoriedade consta em uma retificação feita pelo Ministério da Educação (MEC) no edital do Exame, publicada nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial da União (DOU).

Os participantes poderão levar uma máscara reserva para trocar durante a aplicação da prova. Caso o candidato se recuse a usar a máscara, poderá ser eliminado.

Cerca de 5,8 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2020, que foi adiado para janeiro e fevereiro por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Destes, 96 mil farão a prova digital.

Além da obrigatoriedade das máscaras, o edital cita o respeito ao distanciamento quando o candidato for apresentar-se na sala de aplicação da prova. As regras também foram reescritas para incluir os cuidados sanitários para evitar a proliferação do coronavírus. O uso constante da máscara é uma das mudanças e, agora, é uma das obrigações do participante.

Somente no momento da identificação do candidato será permitida a retirada da máscara, que deverá ser manuseada pelas laterais, como é orientado pelos infectologistas. O uso da máscara é dispensado apenas para pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou outras deficiências que as impeçam o uso adequado.

Cronograma

Depois que estudantes e parlamentares pressionaram o MEC, foi definido um novo cronograma do Enem. Veja abaixo:

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos;

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos;

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura);

Resultados: a partir de 29 de março.

