Estudante amazonense é aprovada em universidade de Dallas, nos EUA

Manaus - "Os estudos podem nos levar a lugares. A ignorância nos paralisa". É exatamente neste sentido que a busca de conhecimento e a dedicação nos estudos levará a estudante Vitória Tury do Amaral, de 18 anos, aos Estados Unidos em janeiro de 2021. A jovem foi provada entre os melhores candidatos para o curso de relações interculturais ou estudos interculturais da Dallas Baptist University (DBU).

Ela foi estudante do ensino médio do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM IV), localizado na avenida Perimentral, Cidade do Leste, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Vitória traz detalhes de sua rotina de estudos e que o motivo pela escolha do curso de relações interculturais tem a ver com uma missão.

Surpresa aguardada

A notícia mais esperada chegou por telefone, pois o e-mail de confirmação só chegou depois. Ela conta com detalhes sobre o momento de aprovação.

Em Tempo: Vitória, como foi para você receber esta notícia de ser uma das mais bem avaliadas em outro país?

Vitória Tury: Eles me ligaram para avisar que eu tinha sido aceita e na hora não caiu a ficha. Depois que desligaram eu chamei minha mãe e contei. Nós duas ficamos nos olhando tentando acreditar na notícia que eles tinham acabado de me contar e depois começamos a comemorar no quarto sozinhas. Estávamos muito felizes.

Em Tempo: Como foi a notícia com familiares e amigos?

VT: Minha mãe e eu contamos para os familiares mais próximos e também para os amigos. Estava esperando a universidade enviar o e-mail de aceitação (que atrasou para ser enviada por causa da pandemia), pois eu queria postar nas redes sociais e anunciar para todos de uma só vez. Deu super certo e todo mundo amou a notícia.

Mais que uma oportunidade: missão

Em Tempo: Qual a profissão que deseja seguir e por qual motivo?

VT: Eu tenho um chamado missionário na minha vida. Deus colocou esse desejo no meu coração e é por isso que eu escolhi o curso de relações interculturais, que é focado no estudo de diferentes culturas e prepara para ações missionárias por todo o mundo.

CMPM IV e rotina de estudos

Em Tempo: Você acredita que seu estudo no Colégio Militar permitiu essa conquista? Como você avalia?

VT: Eu sempre fui bem disciplinada pelos meus pais em casa e quando eu me mudei para o colégio militar eu não tive muitas dificuldades em me adaptar. O fato de eu estudar lá contribuiu, pois sempre tive o apoio da direção da escola, junto aos militares e professores que sabiam do meu objetivo. Fico grata por ter estudado nesse colégio, pois ele traz segurança e conforto não só a mim e meus pais, mas também para toda a comunidade próxima.

Em Tempo: Como era sua rotina de estudos diários. Eram puxados ou não?

VT: Nos dois primeiros anos do ensino médio eu tinha mais tempo livre para me divertir e também os assuntos que eu estudava não eram tão pesados. No 3º ano as coisas ficaram mais difíceis, pois eu tinha que me preparar mais para os vestibulares brasileiros e também foi o ano em que eu decidi fazer da universidade dos EUA. Eu tinha que estudar tanto para as provas brasileiras quanto as americanas. De manhã eu ia para o colégio e usava os tempos livres para estudar. Ao voltar do colégio eu almoçava em casa e saia para o cursinho (que eu fazia para reforçar os estudos) e à noite eu terminava as tarefas que eram passadas na escola pela manhã. Nem todos os dias eram pesados, é claro, quando eu não tinha tarefas eu aproveitada a noite para descansar ou passar um tempo com meus amigos.

A jovem Vitória Tury contou que além de estudar possui outros gostos como jogos on-line, assistir filmes e séries em inglês, ler livros e também confessou que ama dormir.

O ano letivo nos Estados Unidos normalmente inicia em agosto, mas por conta da pandemia, a ida da estudante foi transferida para janeiro. A jovem relata que já estava em preparação para o momento.

Em Tempo: Você vai para outro país, outra cultura e costumes. Tem aquele frio da barriga ou você está tranquila?

VT: Um pouco dos dois. Eu tenho alguns amigos americanos que moram lá, pois os conheci nas viagens missionárias da igreja e eles sempre me falam como é morar lá, então certamente eu tenho expectativas. Vou ter que conhecer e criar novos amigos fora do meu país e em outro idioma, às vezes parece até coisa de outro mundo. É um novo ciclo da vida se criando.

Ajuda financeira

A aluna, juntamente com a família estão promovendo uma vakinha on-line e também uma rifa com o sorteio de um carro e uma moto para arcar com as despesas para sair do Brasil e sua permanência durante todo o curso.

A moto será sorteada no dia 16 de outubro e o carro no dia 30 de dezembro. O valor é R$ 3. "Por enquanto, estamos vendendo apenas a rifa da moto, cujo a data do sorteio está mais próxima", disse Vitória.

Mais informações

Rifa da moto: custa R$3 e poderá ser comprada no CMPM IV, Comando Geral e também por transferência bancária.

Agência 8519, Conta Corrente: 36009-6, CPF: 021.915.642-59, Vitória Tury do Amaral. Qualquer dúvida ligar para o número (92) 99347 0731.

Vakinha: http://vaka.me/1242572 , ID da Vakinha 1242572- Chamada: Vitoria, de Manaus para Universidade em Dallas.

