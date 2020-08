ProUni divulga lista de pré-selecionados. Veja aqui

Confira a lista dos pré-selecionados | Foto: Reprodução

De acordo com o edital do Programa Universidade Para Todos (ProUni 2020), o resultado da segunda chamada regular seria divulgado nesta terça-feira (04), porém, o Ministério da Educação (MEC) divulgou a l ista dos pré-selecionados na tarde deste domingo (02).



Os candidatos já podem acessar a lista dos pré-selecionados na segunda chamada, a comprovação das informações será realizado entre os dias 04 a 11 de agosto de 2020 (ao fazer o seu login de acesso, clique no letreiro “detalhar resultado” – nas duas opções de curso).



Para participar da Lista de Espera, os candidatos devem manifestar interesse entre os dias 18 a 20 de agosto, o resultado da lista de espera será divulgado no dia 24 de agosto. A convocação da Lista de Espera devem acontecer entre os dias 24 a 28 de agosto no site oficial do ProUni.

O Portal Nacional da Educação deve abrir uma demanda na Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação para apurar alguma falha no sistema do ProUni.

