Confira novas bolsas de mestrado na Suíça para turbinar o currículo

Manaus - Esta semana, a Escola Politécnica de Lausanne (EPFL), na Suíça, anunciou o recebimento de inscrições para quem quiser concorrer a bolsas de mestrado. Os selecionados receberão 8 mil francos suíços por semestre, o equivalente a 46,3 mil reais. As inscrições vão até 15 de dezembro, e podem ser feita por este link . Mas antes, confira as condições e requisitos para concorrer à vaga.

Segundo a universidade, os resultados das admissões e bolsas serão comunicadas pelos canais oficiais até junho do ano que vem. Caso queira participar da seleção, tenha consigo os documentos abaixo:

- Currículo;

- Cópia do diploma da graduação;

- Histórico acadêmico;

- Carta de motivação (chamada de statement of purpose, com no máximo mil palavras. Descreva suas atividades acadêmicas já realizadas e os objetivos de carreira. Por fim, ressalte como estudar na EPFL pode contribuir para os seus planos).

- Contato de três referências acadêmicas que podem lhe recomendar para a universidade;

- Cópia do passaporte



Além dos documentos acima, fique atento a um detalhe. A candidatura para as bolsas é feita no mesmo momento em que se inscreve para o próprio mestrado, tudo de uma vez. Portanto, tenha em mãos todas as informações necessárias.

Valor da bolsa

Como dito, o valor da bolsa de mestrado é de 8 mil francos suíços por semestre, o equivalente a R$ 46,3 mil. Por mês, o valor seria de 1,3 mil francos suíços, ou cerca de R$ 7,7 mil.

Embora o valor chame a atenção, a própria universidade aponta que a quantia, por si só, não é suficiente para cobrir todas as despesas de estudo, servindo apenas como auxílio, embora valor seja maior que o salário mínimo do país, que é de 5,6 mil francos suíços. Você pode conferir mais sobre o atual custo de vida na Suíça neste link .

No vídeo abaixo, você pode conferir como é estudar na Suíça na visão de um aluno que mora no País. O material é do site Estudar Fora, autor original dessa publicação.

