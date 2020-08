Desafios urgentes para o AM 'passar de ano' na educação

Manaus - Durante o período de pandemia e a necessidade de isolamento social as aulas em todas as escolas do Amazonas tiveram que ser paralisadas. Diversas ações foram feitas pela Secretaria do Estado de Educação e Desporto (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), porém não estar no ambiente escolar prejudicou diversos alunos das regiões urbana e de comunidades ribeirinhas na zona rural, causando o sentimento de preocupação entre eles e os pais.



No Brasil, o Plano Nacional de Educação (PNE) dispõe de metas e submetas para o ensino. Entre elas, a inclusão universal e um ensino de qualidade, além da diminuição da erradicação de crianças e adolescentes das escolas. Porém, nem todas as metas estipuladas neste plano são seguidas, principalmente durante a pandemia, como a universalização do ensino. São 57 indicadores que monitoram o cumprimento das metas e destes, apenas sete estão sendo cumpridos, cerca de 13%.

Para marcar a presença, é necessário acessar um sistema disponibilizado pela Seduc | Foto: Lucas Silva

Jamilly Silva, 17, é estudante da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, e conta que se sentiu tão prejudicada que não vê possibilidade de realizar as provas de vestibulares para ingressar na faculdade, previstas para este ano.

"Eu me senti muito prejudicada, pois não tinha aula de vídeo. As aulas que tinham na televisão eram gravadas do século passado. No começo da pandemia, alguns professores, não foram todos, mandaram várias tarefas e era só aquilo. Não tinha condições alguma de alguém aprender alguma coisa. Sinto que perdi o ano letivo. Esse ano iria fazer algumas provas para ingressar na faculdade, mas não tem nem condições", contou a estudante.

Dificuldades



A professora Cristiane Balieiro, docente da rede estadual de ensino em Manaus, explica que a dificuldade enfrentada vai muito além. A necessidade de se ter aulas em casa depende de um contexto amplo e há muitos adolescentes que acabam tomando responsabilidades familiares, não tendo tempo para se comprometer exclusivamente à educação. Ela também explica que como professora sentiu a diferença e o peso da mudança, de ter que gravar aulas, a se adaptar.

"As aulas remotas foram parte de uma medida paliativa, que neste momento é necessário. Há algumas críticas em relação a isso, a qualidade das aulas, dos vídeos. Quando você dá uma aula na sala de aula é um ritmo, um tempo diferente, quando é aula online, é um ritmo totalmente diferente, isso requer preparação, organização que foi uma coisa que a gente não teve. O ensino à distância pode dar certo, mas é necessário principalmente organização do aluno. A gente tinha aluno que não tinha celular, computador, acesso à internet de qualidade, nem condições físicas e emocionais. Ouvi vários relatos de alunos que tiveram que assumir o papel de donos de casa", explica a professora.

O Governo do Amazonas, em março deste ano, deu início ao projeto Aula em Casa como uma tentativa de solucionar a falta das aulas presenciais, por meio de uma multiplataforma para a transmissão de aulas à distância para todos os alunos da rede pública de ensino, tanto estadual, quanto municipal, em canais de televisão aberta, sites e aplicativos. Apesar disso, a iniciativa não cumpriu totalmente com o proposto, principalmente nas áreas mais remotas como as comunidades rurais da região.

Sem acesso à internet



Os alunos procuram a melhor área para o sinal de internet | Foto: Lucas Silva

O EM TEMPO visitou a Comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada no Tarumã Mirim, Zona Rural de Manaus e conversou com pais e alunos. A comerciante Patrícia Terreira, 28, contou que desde o início da pandemia sentiu dificuldade para manter os três filhos estudando, duas meninas de 10 e 12 e um menino de 4 anos, principalmente pela dificuldade de acesso à internet. A escola deles fica na própria comunidade.



"Os professores mandam atividade todos os dias, pelos grupos do WhatsApp, só que aqui na nossa área o que é ruim é a internet, eu tive até que colocar internet aqui na minha casa para continuar tendo aula, mas tem dias que o sinal está ruim, aí não consigo nem baixar as fotos para fazer as atividades. Eu tenho três filhos e todos eles têm que fazer a atividade pelo celular. Para mim está muito difícil porque eu tenho que tomar conta do mercadinho, cuidar da casa, o meu mais novo tem 4 anos e eu que tenho que copiar as tarefas para ele fazer", conta a mãe.

Desafios da alfabetização no Amazonas | Foto: Lucas Silva

Desafio da alfabetização



Patrícia chegou a pagar uma pessoa da comunidade para ajudar uma de suas filhas, mas não teve condições de manter por muito tempo. Ela sente que os filhos não têm o mesmo nível de aprendizado e desenvolvimento que teriam na sala de aula, causando a perda do ano letivo. "Minha preocupação é que eles vão chegar na próxima série sem saber muita coisa, não sabemos se vai ter algum tipo de prova para ter uma noção do que eles aprenderam ou não", desabafou. A mãe conta ainda que precisou comprar um celular para a filha mais velha, pois era difícil para os três fazerem as atividades apenas com um aparelho.

Patrícia Terreiro, mãe de três alunos da rede municipal de Manaus | Foto: Lucas Silva

Outra mãe preocupada é Keyte Guimarães, 31, que tem quatro filhos e mora na Comunidade Julião, também localizada no Tarumã Mirim. Ela explica que na comunidade onde mora a situação é ainda pior, pois muitos pais não têm nenhum tipo de acesso à internet para conseguir fazer as atividades.

"Eu tenho quatro filhos. A mais velha de 11 anos, eu tive que mandar para Manaus porque não tinha como ensinar algumas tarefas. Até tentei ver quanto era a internet para colocar lá na nossa casa, até para os outros pais também terem acesso, mas é muito caro, eu não ia ter como honrar esse pagamento. Além disso também enfrentamos o problema que muitos pais não sabem ler, não têm como ajudar nas atividades da criança e acabam indo incompletas", conta Keythe. A mãe revela que sente a pressão por parte da escola e entende a necessidade, mas enfrenta um caminho difícil.

Aulas virtuais

As aulas das escolas na zona rural não têm previsão para voltar neste ano. Geralmente, as aulas acabam no início de outubro, devido à seca do rio. De acordo com a Seduc, o regime especial de aulas remotas adota a abordagem multimeios por meio da televisão aberta disponibilizando os conteúdos, também, por aplicativos em plataformas on-line. Ao mesmo tempo, todas as aulas, orientações e exercícios estarão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os pais lamentam a situação incomum e se mostram conscientes de não haver um culpado para os problemas causados pela pandemia.

As atividades chegam por meio de grupos no WhatsApp | Foto: Lucas Silva

A professora Vanessa Correa, que leciona em uma escola no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, explica que apesar da evasão de alguns alunos, na escola em que trabalha os professores têm conseguido manter uma boa relação com os pais e alunos, por meio de ligações e WhatsApp, além da visita nas comunidades para a entrega do Plano de Estudos.

"Apesar da mobilização na escola, vejo que há fatores que impedem que seja 100% efetivo, um deles é a falta de acompanhamento dos pais, não quero generalizar, pois temos pais, que apesar de todas as dificuldades enfrentadas têm realizado esse acompanhamento e mantido seus filhos com as atividades atualizadas. Em relação à aprendizagem, vejo sim que há um prejuízo, mas não a ponto de considerar o ano letivo perdido, pois com todo esse acompanhamento realizado pela escola, estamos obtendo bons resultados, temos alunos que tiram suas dúvidas, professores que fazem vídeos, áudios, slides, tudo que está ao seu alcance para minimizar esse prejuízo", explicou a professora Correa.

Leia mais

Máscaras doadas a estudantes no AM viram memes na internet

Aplicativo de transporte reduz em 23% ocorrências de assédio à mulher