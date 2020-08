Estudante do AM tem artigo selecionado para seminário Internacional

Estudante de direito Victor Oda da Silva fez o artigo sobre improbidade administrativa | Foto: Divulgação

Manaus- O artigo do estudante de direito Victor Oda da Silva, da Faculdade Santa Teresa, foi selecionado para o 26º Seminário Internacional de Ciências Criminais, que acontece de 24 a 26 de setembro. Tendo como tema “Improbidade Administrativa como instrumento de inquisição política e social”.

O evento, que este ano será online devido à pandemia de coronavírus, é promovido pela Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Com o trabalho, Victor ganhou também uma bolsa para participar do evento,

O Seminário é um dos eventos mais tradicionais da área do Direito, na América Latina. A programação contará com painéis simultâneos sobre temas atuais da esfera jurídica, palestras inéditas de pesquisadores, juristas e docentes internacionais. Além disso, a plataforma on-line do Seminário terá um espaço para rememorar as exposições e debates históricos do evento, com uma rigorosa curadoria de destaque das edições anteriores.

Victor Oda diz que é uma grande satisfação ter ganhado a bolsa, através de um trabalho sobre um tema tão atual e relevante. No artigo, o estudante fez um panorama da lei de improbidade administrativa e seus impactos na política e sociedade em geral.

Questões como a que foi abordada por Victor no artigo são discutidas em sala de aula, no curso de Direito da Faculdade Santa Teresa. O curso possui um Projeto Político Pedagógico (PPP) inovador, que se destaca entre as grades curriculares oferecidas pelas outras instituições. O projeto se propõe a levar aos alunos tudo o que está sendo debatido na atualidade.

