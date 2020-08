Empreendedorismo digital em tempos de pandemia é tema de mesa-redonda

As vendas digitais cresceram consideravelmente em consumo e procura durante a pandemia | Foto: divulgação





Na próxima quinta-feira (27), às 19h45, acontece uma mesa-redonda on-line com o tema ‘Empreendedorismo Digital em Tempos de Pandemia’. O evento, que é gratuito está com inscrições abertas no site http://bit.ly/empreendedorismodigitalnapandemia .

A transmissão da mesa-redonda será pelo canal da Pós-graduação FBN. Os participantes inscritos terão certificado de 2 horas de atividades complementares, e ainda concorrem a sorteio de brindes. O evento virtual é organizado pelos acadêmicos de pós-graduação do curso de Assessoria de Comunicação e Mídias Digitais.

A mesa-redonda será realizada de forma virtual, respeitando as medidas de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus, e pretende promover a troca de ideias e experiências de pessoas que, utilizaram ou enxergaram na realidade desse "novo normal", a chance de criar, por meio do uso das mídias sociais, a sobrevivência das empresas, oportunidades de negócios, bem como atrair parceiros e também dar mais visibilidade ao seu produto ou serviço, além de gerar novos empregos.

"As vendas digitais cresceram consideravelmente em consumo e procura, e a pandemia mostrou grandes reinvenções de negócios diante das limitações de convivência social. Com esses resultados, o empreendedorismo digital tornou-se uma grande oportunidade para aumentar as vendas de produtos, a visibilidade da marca no mercado e a expansão da empresa onde não atuavam – digital. Nasce então, a preocupação de reinventar-se em novos diálogos, dinâmicas e ações que envolvam a responsabilidade de crescimento direcionada pelas tendências sem deixar de aproveitar novas oportunidades de relacionamento com o crescimento do consumo digital", explica a professora mestra do módulo de Organização de Eventos da pós-graduação, Liliana Rodrigues.

O evento virtual contará com palestrantes renomados da comunicação e do empreendedorismo, como a jornalista Emyle Araújo, a analista técnica do Sebrae no Amazonas, Fabíola Almeida, e o jornalista Eric Gamboa.

Os palestrantes

Emyle Araújo – Jornalista, Pós-graduada em Assessoria de Imprensa, Especialista em Branding e Diferenciação, empreendedora criativa e facilitadora de negócios autênticos para mulheres, Fundadora da Aikaz e do Motirõ.

Eric Gamboa - Jornalista, Consultor de Comunicação e Marketing. Atuou como repórter no jornal O Estado do Amazonas e jornal Diário do Amazonas, editor de política no jornal Amazonas Em Tempo. Foi gestor de Comunicação na Unidade Gestora do Projeto Copa do Mundo e de 2017 a 2020 foi Secretário Municipal de Comunicação.

Fabíola Almeida - Administradora, Analista do Sebrae no Amazonas, Especialista em Desenvolvimento Regional com Foco em Ecoinovação, Head Startups do Programa de Startup Amazonas, Desenvolvedora de Negócios Digitais, Gestora do Projeto Capital Empreendedor e Co-Curadora do Espaço Sebraelab.

*Com informações da assessoria