Universidade da Itália oferta bolsa de até R$16 mil para cursos

A CUOA Business School, um dos maiores centros de administração da Europa, com sede na Itália, oferecerá a brasileiros bolsas de estudos para cursos de 3 semanas na Itália, em julho de 2021. A instituição de ensino italiana espera que a ação ajude profissionais a conseguirem destaque no mercado de trabalho do próprio país após a pandemia. A oportunidade foi desenvolvida em parceria com a escola de negócios IBS Americas, que organiza o processo seletivo e o conteúdo programático.

Todos têm duração de 3 semanas e são destinados a alunos de graduação e novos profissionais. Os cursos tratam de temas como novação, empreendedorismo, marketing, liderança, competitividade global, estratégias de negócios e logística.

Os professores, normalmente PhDs especialistas na área, utilizam de estudos de caso para complementar as aulas. Clique aqui para saber mais sobre a universidade e os cursos.

O benefício é de 50% para todos os cursos disponíveis. Com a bolsa, o investimento é de € 2870, (2.870 Euros), independente do programa escolhido, e pode ser parcelado em até 16x.

Os alunos terão as sextas-feiras e os finais de semana livres para turismo de negócios, lazer ou visitas opcionais. Além disso, todas as turmas visitarão empresas ou organizações de grande importância, assim podem ver de perto os modelos aprendidos e os casos estudados em sala.

Networking global

A CUOA Business School - Fundação CUOA é um dos mais ativos centros de ensino de Administração da Europa. Fundada em 1957, é uma escola de negócios que opera com o apoio das universidades de Padova, Trento, Trieste, Udine, Ca' Foscari, IUAV (Veneza) e Verona. Localizada na Itália, ministra programas em inglês para alunos de toda a Europa e do mundo. É uma fundação privada, sem fins lucrativos, que apoia o ingresso de alunos de países emergentes.

A IBS Americas e a CUOA Business School recebem alunos de diversas partes do mundo para seus cursos e prezam pela troca de cultura e conhecimento entre diferentes nacionalidades.

A organização do curso procura formar turmas multiculturais para que todos tenham a chance de formar um networking internacional, que pode ser muito útil no mercado de trabalho.

Como participar do processo seletivo:

As inscrições podem ser feitas até dia 31 de agosto. Para participar, o candidato deve ter mais de 18 anos e estar cursando pelo menos o quinto período da sua graduação.

Atendendo a esses critérios, é só entrar na página da universidade, escolher o curso desejado e preencher o Application Form com seus dados pessoais e acadêmicos.

A partir do formulário e documentações enviados, a equipe da IBS Americas retornará com o resultado da candidatura, por e-mail ou telefone, em até duas semanas.

Em caso de dúvidas, é possível contatar a equipe pelo e-mail [email protected]

