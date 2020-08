Professor Paulo César Diniz é nomeado para representar a Conaes

O professor fará parte como representante do corpo docente das instituições de Educação Superior | Foto: Reprodução

Manaus - A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), nomeou, no último dia 20 deste mês, o professor Paulo César Diniz, para o cargo de representante do corpo docente das instituições de Educação Superior.

O professor contou ao Portal EM TEMPO que, apesar de não estar esperando pelo convite, acredita que aconteceu pelo trabalho que desenvolve seriamente na educação superior, em instituições de referência como a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a nível nacional junto à Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA/USP).

"Pretendo continuar pensando junto com meus colegas em como elevar e melhorar as avaliações da educação no pais, com fins de que todas as regiões possam ter bons indicadores de educação de qualidade nacional", disse o representante.

O professor Paulo César foi indicado também por nomes importantes da educação e administração do Estado, entre eles estão o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Dr. Sylvio Pulga, o professor Dr. Cleinaldo Costa e pelo presidente do Conselho Regional de Administração (CRA AM), Dr. Inácio Guedes.

Sobre a CONAES

A Comissão Nacional CONAES possui as seguintes atribuições: propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes.

Além destas atribuições a CONAES formula propostas para o desenvolvimento das instituições de educação superior, com base nas análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação; articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da educação superior; submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado da Educação; realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas pelo Ministro de Estado da Educação.

