Escolas passam a evitar formulários semanais sobre saúde

Manaus foi a primeira capital do país a retomar as aulas presenciais | Foto: Reprodução

Manaus- As escolas serão orientadas a enviar relatórios semanais para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Informando ocorrências ou não de casos da Covid-19 entre seus alunos, colaboradores e familiares permitindo que o órgão passe a ter um controle dos casos, além de acompanhar a adoção dos protocolos e medidas de segurança.

Manaus foi a primeira capital do país a retomar as aulas presenciais, no dia de 6 julho e, até o momento não houve registro de contágio originado do ambiente escolar na rede de ensino privado.

Entre as medidas adotadas pelas instituições também está a lotação das salas de aula limitada a 50% da capacidade, o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras ocupadas, evitar aglomeração, contato físico e compartilhamento de materiais entre alunos, além da disponibilização do álcool 70%, uso de máscaras individuais, limpeza e desinfecção de sapatos, de materiais escolares e da escola, e aferição da temperatura corporal.

Monitoramento de casos

Todas as segundas-feiras, desde as creches até as universidades devem preencher e enviar um formulário respondendo se houve comunicação ou não de possível caso da doença. Caso a resposta seja positiva, os gestores devem informar se a comunicação se trata de aluno, colaborador ou familiar, quais os sintomas apresentados, e se a pessoa recebeu atendimento e diagnóstico médico.

A FVS-AM informa que nas instituições de ensino privado foram notificados apenas casos de síndrome gripal e de alunos contactantes de pais ou familiares positivos para Coronavírus, que foram afastados das atividades e permaneceram sob monitoramento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seduc esclarece que professora de escola pública não morreu de Covid

Sensatez: Arthur Neto decide manter aulas municipais suspensas