Confira as mudanças no edital da UEA e dicas para a preparação

Fique atento nas datas | Foto: Reprodução

Manaus- As inscrições do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) já vão começar. O edital, lançado neste mês, traz algumas mudanças no conteúdo programático e, para o especialista no certame, o Vetor Centro de Estudos, isso deve influenciar na preparação dos candidatos.

Entre as mudanças está na disciplina de Química, o coordenador pedagógico do Vetor, Albervan Cidrônio, . conta que retiraram do edital o Estudo do Carbono, Propriedades Físicas dos Compostos Orgânicos e Funções Orgânicas, porém é cobrado Isomeria, Biomoléculas e Reações.

Outra mudança no edital da UEA foi a retirada da Gramática na disciplina de Língua Portuguesa, com isso, o foco da prova serão questões Literatura, de Análise do Texto e Interpretação Textual. Essa é uma das alterações mais polêmicas e que deverá mudar totalmente a preparação dos candidatos, que vinham desde o início do ano se dedicando a outros conteúdos.

Então a dica do especialista é que os candidatos organizem o seus planos de estudos para que não nenhum assunto fique de fora e isso o prejudique no dia da prova. Cidrônio aponta que o ideal é manter o raciocínio e a preparação que o vestibulando já vem fazendo antes do edital e identificar os conteúdos que são importantes e fundamentais para ficar por dentro do assunto.

Já para quem ainda não começou se preparar para a UEA, a dica dele é adotar uma estratégia para conseguir estudar todo o conteúdo programático nos próximos meses. E, é claro, sem deixar de lado os momentos de lazer. “Assistir a um filme ou uma série, dedicar um momento para interagir nas redes sociais e passar um tempo com a família devem fazer parte da rotina”, indica Albervan.

De olho nas datas

As inscrições vestibular e SIS da UEA serão de 13 de outubro a 9 de novembro no portal www.uea.edu.br. O período para o pagamento do boleto bancário vai de 13 de outubro a 10 de novembro até às 17h (horário de Manaus).

As provas do vestibular serão nos dias 10 (Conhecimentos Gerais) e 11 (Conhecimentos Específicos e Redação) de janeiro de 2021, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, no horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 12 de janeiro de 2021, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus.

O Cartão de Convocação do candidato estará disponível no dia 16 de dezembro de 2020, no site da UEA. A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 8 de março de 2021.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Provas UEA: Fique atento às mudanças nos editais do vestibular e SIS

Colégio Militar de Manaus abre vagas para Ensinos Fundamental e Médio