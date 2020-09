Samsung divulga semifinalistas do prêmio Respostas para o Amanhã

O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma das iniciativas de responsabilidade social da Samsung e segue a visão global de Cidadania Corporativa da empresa | Foto: Divulgação

Manaus- Estão definidos os 20 semifinalistas da sétima edição do Prêmio Respostas para o Amanhã. Sendo a iniciativa global da Samsung que desafia alunos e professores da rede pública a desenvolverem soluções para problemas locais com experimentação científica e tecnológica por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).



Entre os semifinalistas, chama atenção a presença do estado do Ceará com seis representantes (30% dos escolhidos), com destaque para a cidade de Cascavel, que teve os dois primeiros colocados na edição de 2019 do programa e, agora, conta com três projetos semifinalistas. Dos nove estados representados nesta fase do prêmio, o segundo com mais projetos é São Paulo, com quatro, seguido por três de Pernambuco e dois do Amazonas. Bahia, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul têm um projeto cada.

Entre março e agosto, professores das áreas de Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias puderam inscrever equipes compostas de três a cinco estudantes da mesma classe do Ensino Médio. Foram apresentados projetos que diagnosticam demandas reais e apresentam soluções para contribuir com a melhoria de vida das pessoas. Cada um dos 20 contemplados como semifinalistas contará com o apoio de mentoria online para o desenvolvimento da proposta. Em outubro, serão anunciados os 10 finalistas, que receberão mentoria on-line para o desenvolvimento dos protótipos. Os vencedores nacionais e por júri popular serão conhecidos em novembro.

“O Prêmio Respostas para o Amanhã tem trazido inovações a cada edição. Em 2020, a oferta de mentoria para apoiar as equipes e os professores no desenvolvimento das propostas reforça o caráter formativo da iniciativa, já presente nos conteúdos e cursos gratuitos oferecidos na plataforma do Prêmio. Assim, além de valorizar projetos de professores e estudantes, o Respostas para o Amanhã contribui para a melhoria constante da qualidade da educação pública no Brasil”, avalia Anna Helena Altenfelder, Diretora Executiva do CENPEC Educação.

O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma das iniciativas de responsabilidade social da Samsung e segue a visão global de Cidadania Corporativa da empresa: “Together for Tomorrow! Enabling People”. O programa conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), da Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca) e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Para mais informações, acesse o site https://respostasparaoamanha.com.br/ ou baixe o aplicativo do Respostas para o Amanhã na Play Store.

Confira os 20 projetos semifinalistas da 7ª edição do Prêmio “Respostas para o Amanhã”:

IEMA - Unidade Plena Itaqui-Bacanga

Água: Solução que vem do céu, mas as ideias estão no chão

São Luís (MA)

Escola de Referência em Ensino Médio de Ipojuca

Análise do efeito de plantas medicinais para a produção de Biorepelente em difusor elétrico e larvicida orgânico no combate a mosquitos hematófagos

Ipojuca (PE)

EEMTI Marconi Coelho Reis

BAP: Biocompósito para Adsorção de Poluentes

Cascavel (CE)

EE - Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Milton Santos

Biomassa de banana verde: uma alternativa para produção de embalagens biodegradáveis

Arataca (BA)

EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa

Bioquitina

Acaraú (CE)

EEM Ronaldo Caminha Barbosa

CapSeed: Revestimento de Sementes com Goma Sustentável

Cascavel (CE)

EE Brandão de Amorim

Comunicação sustentável: adesivo, reutilização de óleos lubrificantes, calafeto de embarcações e uma solução de descarte de lixo nas comunidades locais

Parintins (AM)

EE Nossa Senhora de Nazaré



Máscara Canguru: uma alternativa no combate à Covid-19

Manacapuru (AM)

IFPE - Campus Recife



Materiais a base de grafeno sintetizados eletroquimicamente para remoção de corantes têxteis usados no polo de confecção do Agreste Pernambucano

Recife (PE)

EE Prof. Ernani Rodrigues



Niara: Intervenção escolar com Inteligência Artificial. Uma possibilidade de auxílio ao ensino de crianças autistas.

Assis (SP)

CAE Adroaldo Colombo



Reflorestamento utilizando minifoguetes: Pitanga e Ipês

Palotina (PR)

IFSUL - Campus Venâncio Aires



Reúso Racional da Água (RRA)

Venâncio Aires (RS)

Escola Dario Gomes de Lima



Revestimento em ovos de granja a partir do amido do arroz vermelho

Flores (PE)

EEM Júlia Alenquer Fontenele



TAAPDV: Tecnologia Assistiva Acessível para Pessoas com Deficiência Visual

Pindoretama (CE)

EE Tristão de Barros



Telha térmica a base de materiais recicláveis: uma alternativa as moradias do sertão de Currais Novos/RN

Currais Novos (RN)

IFCE - Campus Cratéus



Uso de quitosana como biocoagulante para o tratamento de águas de alta turbidez

Cratéus (CE)

EEEP Edson Queiroz



Vespertílio 01- robô semeador para a agricultura familiar

Cascavel (CE)

IFSP – Campus Bragança Paulista



Waste Not

Bragança Paulista (SP)

EE Professor Sebastião de Oliveira Rocha



Clube de Ciências Meninas nas Exatas – Projeto JADes – Juntos Acabaremos com desperdício

São Carlos (SP)

IFSP – Campus Campinas



STEAM na prática: água tratada para todos

Campinas (SP)

