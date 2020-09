Edital da seleção de mestrado em Psicologia da Ufam é divulgado

Manaus - Os interessados em participar da seleção de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI/Ufam) devem realizar, entre os dias 5 e 15 de outubro, as inscrições por meio do email: [email protected] São ofertadas 20 vagas, sendo 16 regulares e quatro vagas suplementares reservadas para o sistema de cotas, sendo três vagas específicas para pessoas pardas, pretas, indígenas ou com deficiência e uma vaga para pessoas trans.

Acesse o Edital completo AQUI

Todo o processo seletivo ocorrerá de forma virtual e podem se inscrever os candidatos graduados ou em fase de conclusão de curso de graduação em Psicologia e/ou áreas afins da Saúde Coletiva, Serviço Social, Administração, Ciências Humanas, Interdisciplinar, Linguística, Letras e Artes, de acordo com a Tabela de Áreas do Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

O presidente da Comissão de Seleção, docente Breno de Oliveira Ferreira, destaca que o edital oferece uma das vagas suplementares para pessoas trans. “Nós do PPGPSI, que em 2019 completou 10 anos de Programa, não tínhamos ofertados vagas específicas para pessoas trans. Essa foi uma iniciativa do PPGPSI, na tentativa de incluir pessoas LGBT, em especial, as pessoas trans no rol de cotas afirmativas de gênero. A decisão foi baseada na política de equidade que vem sendo implantada na Ufam e torna-se uma operacionalização da inclusão referente à diversidade sexual de gênero prevista na política implementada pela Instituição”, explicou.

O professor falou também que a partir do momento que se fala de inclusão e diversidade é necessário traçar estratégias para que essas pessoas sejam capazes de pertencerem a Ufam. “As pessoas trans vivenciam discriminação e preconceito em todo o processo formativo e escolar, desde a educação básica até a educação superior, essa é uma tentativa de reparar e reorganizar essa discriminação que é tão estrutural na nossa sociedade”, finalizou.

Seleção

O processo seletivo será composto por três fases. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, compreende avaliação do anteprojeto de pesquisa e tem peso 2. A fase seguinte, também de caráter eliminatório e classificatório, compreende na defesa do Anteprojeto de pesquisa e tem peso 3. A terceira e última fase, de caráter classificatório, compreende a análise do Currículo Lattes com peso 2.

Linhas de Pesquisas

Processos Psicossociais - Trata de pesquisas relacionadas à produção da subjetividade presente no comportamento humano nas diversas dimensões psicossociais, na relação entre pares ou entre grupos sociais, ou na relação pessoa-ambiente, buscando compreender essa produção psicossocial e cultural numa perspectiva histórica e socioambientalmente contextualizada na realidade amazônica;

Processos Psicológicos e Saúde - Integra pesquisas voltadas para a promoção de saúde e práticas terapêuticas em diferentes espaços (políticas públicas de saúde, promoção de saúde no trabalho, na educação), partindo de diversas matrizes teóricas e metodológicas, voltadas para a produção de conhecimento sensível às especificidades amazônicas e implicado na transformação social.

*Com informações da assessoria

Leia Mais