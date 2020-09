Fametro destaca o mercado de trabalho para o Administrador

O administrador pode atuar em todos os departamentos de uma empresa | Foto: Reprodução

Manaus- O Dia do Administrador é comemorado nesta quarta-feira(9) e a Fametro fala sobre o assunto. Esse profissional que está presente em empresas de todos os segmentos e portes, tanto públicas quanto privadas. E é por conta dessa abrangência que ele está entre os profissionais mais procurados no Brasil.

O coordenador do curso de Administração do Centro Universitário Fametro, Victor Almeida, destaca que é fundamental que o administrador atue de maneira inovadora, apostando no uso de novas tecnologias e soluções que garantam o gerenciamento eficiente.

O administrador pode atuar em todos os departamentos de uma empresa, desde a gestão de materiais, finanças e até recursos humanos. “A demanda maior no Amazonas está inicialmente nas áreas de importação, gestão de desenvolvimento econômico e social, participação de alto escalão nas empresas e a instalação da cultura de gestão”, informou o coordenador.

Para se ter uma ideia da importância do papel do administrador, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 60% das empresas fecham suas portas após cinco anos de atividade, entretanto, muitas delas poderiam ser salvas com controle de custos, domínio financeiro, medidas efetivas na área de recursos humanos e olhar atento para as métricas e os números que envolvem a saúde do negócio.

O salário inicial do profissional está entre R$ 1.500 a R$ 2.000 e pode ultrapassar R$ 5.000 para cargos de nível estratégico, dependendo do segmento e porte da empresa. Almeida destaca que, além da formação acadêmica, é fundamental que o profissional busque desenvolver habilidades e competências que o destaquem no mercado de trabalho.





Encontro de Gestão e Negócios

Em comemoração ao Dia do Administrador, a coordenação do curso da Fametro está planejando realizar no dia 14 de outubro um Encontro de Gestão e Negócios que vai reunir estudantes e profissionais para discutir os desafios e tendências do mercado de trabalho. O evento será realizado no auditório e as vagas serão limitadas por conta do distanciamento social. Mais informações em breve nas redes sociais da instituição.

*Com informações da assessoria

