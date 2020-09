Faculdade Santa Teresa realiza evento do Dia do Administrador

Jornada de Administração ocorrerá das 19h às 22h | Foto: Reprodução

Manaus- Nesta quarta-feira (9), das 19h às 22h, a Faculdade Santa Teresa promove a Jornada de Administração, o evento é uma promoção em comemoração ao Dia do Administrador. Acontecerá na sede da instituição, localizada no Vieiralves terá rodas de conversas com empresários do mercado, educação, indústria, economia criativa e tecnologia fazem parte da programação do encontro.

Entre os participantes da jornada estão o gestor e empreendedor na área de educação, Leandro Lins; o representante do Conselho Regional de Administração (CRA-AM), Wiles Cardoso de Oliveira; o gestor do Grupo TV Lar, Antônio Azevedo; o gestor e especialista em logística, Gabriel Werneck; a analista de inovação da Softex, Glaucia Campos; o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus), Euler Guimarães; e a diretora de projetos na Fab Lab Manaus, Samara Castro.

E no dia 11/09, das 19h às 21h, o presidente do Conselho Regional de Administração (CRA-AM), Inácio Guedes, realizará uma atividade exclusiva pra alunos dos cursos de administração da Faculdade Santa Teresa, sobre “As transformações do profissional de administração”.

Administração é uma área versátil e oferece várias alternativas de carreiras e empresas para trabalhar. Além disso, após a graduação, é possível ao egresso iniciar seu próprio negócio. O administrador pode atuar no gerenciamento dos recursos materiais, financeiros e humanos de uma empresa. Os estudos e a melhoria contínua são fundamentais para se destacar no mercado.

*com informações da assessoria

Leia mais:

Como sair das dívidas? AM é o 3º Estado em número de endividados

Enem 2020: inscrições para certificadores começam na quarta-feira (9)