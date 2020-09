MEC lança edital de bolsas remanescentes do ProUni 2020/2

Um oportunidade única foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira (8). De acordo com a informação, o edital para bolsas remanescentes do Programa Universidade Para Todos (ProUni) 2020/2 está lançado e as inscrições serão recebidas de 15 a 30 de setembro, pela internet.

Poderão se inscrever para as bolsas remanescentes do ProUni 2020/2 os candidatos que correspondam com pelo menos uma das categorias abaixo: - Participante que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação; - Professor da rede pública de ensino que esteja em exercício do magistério.

O candidato deve procurar a instituição de ensino dois dias úteis após a inscrição no ProUni, levando a documentação necessária para comprovar as informações prestadas no momento do cadastro. Devido a pandemia do coronavírus, o MEC viu a necessidade de promover uma nova chamada.

Como foi o ProUni 2020/2?

O ProUni 2020/2 teve oferta de 167.780 bolsas de estudo, sendo 60.551 integrais e 107.229 parciais (50% da mensalidade). Ao todo, 228.444 candidatos realizaram 440.674 inscrições. Duas chamadas regulares foram realizadas em julho e agosto, além da convocação da lista de espera em 24 de agosto.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Faculdade Santa Teresa realiza evento do Dia do Administrador

Fametro destaca o mercado de trabalho para o Administrador