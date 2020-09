Universidade russa abre vagas para estudantes brasileiros

| Foto: Divulgação

Ao contrário dos Estados Unidos, que decidiu dificultar o processo de matrículas para novos alunos estrangeiros nas universidades norte-americanas, a Rússia segue de portas abertas para estes estudantes. Mesmo com aulas 100% remotas no momento, o país europeu já se programa para uma retomada das atividades presenciais em breve e está pronto para receber jovens de todas as partes do mundo, incluindo o Brasil, que desejam conquistar um diploma de ensino superior.

Uma das principais universidades russas, a Universidade Médica Estatal de Kursk (KSMU), já está com processo seletivo aberto para as próximas turmas. Comprometida com mais de 3200 estudantes internacionais, a instituição manteve todo o cronograma para o ano letivo 2020 -2021, tendo estruturas física e remota prontas para atender aos novos alunos.

A KSMU é destino de quem sonha em cursar medicina. Foi considerada a melhor do país entre aquelas que oferecem o curso na área, além de estar entre as mais bem conceituadas no comparativo geral entre todas as universidades russas, segundo ranking da revista Forbes.

Todo o processo seletivo para a universidade – que oferece o curso completamente em inglês – é coordenado pela Aliança Russa, única representante oficial das universidades russas no Brasil. As inscrições para as novas turmas vão até o dia 13 de setembro. São 24 vagas disponíveis para alunos brasileiros. “Podem se inscrever estudantes de todas as idades, a partir do segundo ano do Ensino Médio. Para esses jovens que ainda não concluíram os estudos, as vagas ficaram reservadas. Também não é necessária a fluência no inglês. Aqueles que querem tentar uma vaga, mas não dominam o idioma, têm a possibilidade de cursar a faculdade preparatória para aprender e se acostumar com a língua”, explica Carolina Tellez, diretora da Aliança Russa.

Mudanças com a pandemia

Carolina explica que a universidade está seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo governo russo para garantir a segurança de todos os alunos. “À parte disso, a KSMU oferece seguro saúde gratuito. Caso até o próximo ano já haja uma vacina contra o novo coronavírus disponível muito provavelmente ela será incluída na cobertura”, explica.

A própria Aliança Russa também está empenhada em seguir à risca todas as determinações em solo brasileiro e também na Rússia. Todos os parceiros da agência, como companhias áreas, estão sendo devidamente verificados para atestar que estão realizando todas as normas de higienização necessárias.

A Universidade Médica Estatal está localizada em Kursk, cidade a cerca de 500 km de Moscou que já se tornou até um pouco brasileira. Segundo Carolina a instituição que recebe, anualmente, cerca de 150 estudantes brasileiros. Hoje, perto de 500 alunos cursando medicina na KSMU são do Brasil.

Investimento

O preço das mensalidades e da vida em Kursk é um dos principais fatores decisivos para a escolha do destino. O governo russo subsidia os alunos estrangeiros e o valor exigido por um semestre gira em torno de US$ 3,1 mil, custo que inclui hospedagem (U$ 2750 o curso + U$ 350 da moradia). Considerando o câmbio (US$ 1 = R$ 6), o valor total do semestre sairia por R$ 18.600, ou cerca de R$ 3,100 mensais. Apesar do leve aumento em razão da alta do dólar, a conta ainda é bem vantajosa em relação ao curso no Brasil onde somente as mensalidades podem variar de R$ 4.822 a R$ 12.581.

“Para tentar uma vaga, não há vestibular. Os alunos enviam documentos pessoais e, em seguida, passam por uma série de entrevistas. A cultura russa é muito diferente da nossa e, por isso, são escolhidos os estudantes que demonstram mais independência e interesse na oportunidade”, explica Carolina. Se aprovado, o estudante já inicia os trâmites de visto e embarque, sempre com o auxílio da Aliança Russa.

Na KSMU, as turmas de medicina têm apenas doze alunos cada e as aulas são integrais, com professores bem rígidos. Ser responsável, ter boas notas e ainda realizar as atividades extracurriculares solicitadas são fatores fundamentais para o sucesso na universidade.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.aliancarussa.com.br. Para dúvidas ou mais informações também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (11) 98120-8208 ou pelas redes sociais da Aliança.

