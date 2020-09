Senac AM oferta cursos gratuitos em municípios

Os interessados em participar dos cursos de aperfeiçoamento devem efetuar inscrição no portal do Senac | Foto: Reprodução

O Senac AM oferece mais de 130 vagas em cursos gratuitos de aperfeiçoamento nas cidades de Itacoatiara, Tefé e Parintins. Os cursos são promovidos no âmbito do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São ofertadas vagas para curso de operador de caixa, estoquista, unhas de vidro, manutenção de computadores entre outros.

Os interessados em participar dos cursos de aperfeiçoamento devem efetuar inscrição no portal do Senac ( www.am.senac.br ), acessar a aba PRA VOCÊ e clicar no botão do Programa Senac de Gratuidade e, na sequência, a aba Como se Inscrever. O candidato deve estar atento aos pré-requisitos de cada curso.

Lista de cursos ofertados:



Senac Itacoatiara

Técnicas de arquivo e protocolo (20h)

Pré-requisito: Idade mínima: 16 anos; escolaridade: cursando ensino médio

Início: 30/09

Horário: 13h às 17h

Vagas: 17

Operador de caixa: qualidade na linha de frente (40h)

Pré-requisito: 18 anos, ensino fundamental completo

Início: 29/09

Horário: 8h às 12h

Vagas: 17

Estoquista (160h)

Pré-requisito: idade mínima: 15 anos; escolaridade: ensino médio incompleto

Início: 01/10

Horário: 13h às 17h

Vagas: 20

Unhas de fibra de vidro (20h)

Pré-requisito: conhecimento em unhas de gel e ter no mínimo 18 anos

Início: 28/09

Horário: 13h às 17h

Vagas: 5

Caldos, sopas e consomes (15h)

Pré-requisito: idade a partir de 17 anos, com ensino fundamental incompleto

Início: 28/09

Horário: 8h às 12h

Vagas: 15

Corte masculino e feminino (40h)

Pré-requisito: 18 anos; escolaridade: ensino fundamental completo

Início: 07/10

Horário: 13h às 17h

Vagas: 12

Senac Parintins

Análise de perfil de consumidor: o que seu cliente deseja (15h)

Pré-requisito: idade a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo

Início: 28/09

Horário: 8h às 11h

Vagas: 20

Senac Tefé

Manutenção de computadores (50h)

Pré-requisito: conhecimentos comprovados em aplicativos básicos

Início: 25/09

Horário: 8h às 12h

Vagas: 12

Proteção de dados em segurança de redes de computadores (36h)

Pré-requisitos: idade mínima de 15 anos. Conhecimento básico em editores de texto e planilhas eletrônicas

Início: 25/09

Horário: 18h às 22h

Vagas: 15

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fametro celebra 18 anos com 43 cursos de graduação

Estudo aponta potencial do cubiu para produção de alimentos

Cursos via internet são procurados durante a pandemia