Prefeitura abre editais para bolsas universitárias e cursos de idiomas

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizou um lançamento dos editais dos processos seletivos para 2021. O anúncio da abertura do programa aconteceu na Casa Militar nesta sexta-feira (25). Na cerimônia, o prefeito da capital amazonense, Arthur Neto, lançou os editais para os programas Bolsa Universidade, Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação.

Nos três editais, as bolsas serão integrais e parciais, de 50% e 75%. Para a graduação, serão disponibilizadas mais de 37 mil vagas para pessoas de baixa renda e sem formação superior. As inscrições podem ser feitas a partir das 10h, da próxima quarta-feira (30) até o dia 13 de outubro.

Já para a pós-graduação, o processo seletivo acontece dos dias 14 a 23 de outubro. Das 178 áreas de especialização, mais de 14 mil vagas estão disponíveis. Para o Bolsa Idiomas, as inscrições acontecem do dia 26 de outubro a 4 de novembro. Quem quer aprender outro idioma, a bolsa contemplará mais de 29 mil estudantes para aprender o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e/ou mandarim.

Vagas para PCD

De todas as modalidades disponíveis, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência. O processo de seleção terá três etapas, começando com a inscrição eletrônica, com o preenchimento do formulário, classificação com o cruzamento de informações e a entrega de documentos para comprovar a validação dos dados.

O prefeito de Manaus falou sobre a relevância de aprender mais de uma língua para aumentar possibilidades na vida profissional.

“Existe uma grande demanda para o curso de línguas, porque as pessoas sentem a necessidade em falar, pelo menos, uma língua estrangeira. Caso alguém me perguntasse que idioma deveria aprender, recomendaria o mandarim. O italiano e o francês são lindos, mas a língua dos chineses vai abrir portas e garantir o futuro de muitas pessoas”, recomenda Virgílio.

Segundo o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandeira, as inscrições serão realizadas por meio eletrônico.

“Nós vamos ter, para cada programa, três datas diferentes. Os interessados podem ter acesso no site da Prefeitura ou no site da escola do servidor. Ainda vamos disponibilizar esse endereço eletrônico”, explica.

