Confira o gabarito das provas da seleção de estagiários do MP-AM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) disponibilizou, na manhã de segunda-feira (28), o gabarito das provas do XX Exame 20° Exame de Seleção de Estagiários de Direito. As provas foram realizadas neste domingo (27).

Entre 487 inscritos, prestaram o exame 375 candidatos. A coordenação do certame registrou 112 ausentes e 1 desistente. Em vinte edições de seleção, foi um dos maiores número de inscritos.

Os candidatos fizeram as provas divididos em três escolas estaduais. Conforme previa o edital, os portões foram fechados às 7h45.

O resultado final da avaliação está previsto para ser divulgado no dia 7 de outubro. Nos locais de prova, foram praticadas medidas de segurança sanitária, como uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura corporal na entrada e disposição de lugares obedecendo o distanciamento.

Confira o gabarito

O exame destina-se a estudantes do curso de Direito, regularmente matriculados em instituição de ensino superior e cursando. Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas de estágio com atuação em Promotorias e Procuradorias de Justiça da Capital.

O exame também tem por objetivo a formação de cadastro de reserva. O EDITAL PGJ Nº 001/2020/PGJ – ESTAGIÁRIOS foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPAM no dia 06 de março de 2020, na página 3. As regras com datas atualizadas foram publicadas no DOMP do Dia 1º de Setembro.

Procuradora-Geral fala da importância do estágio

Para a Procuradora-Geral de Justiça do MPAM, Leda Mara Nascimento Aluquerque, a aquisição, via concurso, de estagiários para a instituição tem grande importância para o próprio mercado de trabalho local na área do Direito.

"A partir do estágio, o estudante de Direito começa a se identificar com algumas áreas e atividades laborais do campo jurídico, o que é muito importante nesse momento de formação. E o MPAM tem, na sua história, esse legado de formar e de ajudar a formar esses futuros profissionais, capacitando juridicamente o mercado. Hoje, por exemplo, temos vários promotores de Justiça que foram estagiários do MP, então, nós estamos muito felizes com essa procura desses estudantes, dessa busca ao MP para obter essa capacitação", avalia a Procuradora-Geral citando a marca histórica de 487 inscritos.

"Um número muito expressivo o que demonstra que o MP é ainda, e graças a sua trajetória histórica, o MP é essa instituição que ainda consiste num sonho, numa busca por parte dos nossos acadêmicos", conclui Leda Albuquerque.

O que será avaliado dos candidatos

Entre os promotores de Justiça que elaboraram as provas, alguns foram estagiários do MPAM. E na hora da correção das respostas dadas pelo candidatos, sabem que devem considerar a condição de estudante ainda.

A promotora de Justiça Christiane Corrêa, que tem vasta experiência na área criminal, considera que o candidato deve provar seu conhecimento das matérias básicas, o que é a base também do próprio exame. Mas a clareza e forma como que o candidato responde às perguntas subjetivos é essencial para sua classificação final.

"Esperasse também que o candidato desenvolva o raciocínio lógico, ao preencher a prova subjetiva, com uma redação clara e que seja legível", afirmou a promotora.

O coordenador do CEAF, promotor de Justiça André Seffair, só a preparação e a realização da prova ajudam no crescimento pessoal do candidato.

"É muito bom também que essas pessoas tenham essa experiência de prova, experiência acadêmica em um nível básico. O direito tem essa característica. As provas são, desde o exame da ordem até o concursos, parte da vida profissional. Então isso aqui vai ser o dia a dia desses alunos daqui pra frente, eles precisam se familiarizar com esse ambiente de concurso e essa experiência é muito bacana para eles se testarem para o futuro. Aos que lograrem excito parabéns, aos que não lograrem não baixem a cabeça. De repente é um aviso para que a pessoa se aperfeiçoe melhor em alguma determinada disciplina, tudo aqui é treinamento e aprendizado", conclui Seffair.

