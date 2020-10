Ufam abre inscrições para curso gratuito de francês

Os encontros ao vivo ocorrerão duas vezes por semana, às terças e quintas, das 19h às 20h, via plataforma Google Meet | Foto: Lucas Silva

Manaus - Voltado para jovens e adultos a partir de 16 anos, o curso livre de iniciação à língua francesa e às culturas francófonas será totalmente virtual e oferecerá conhecimentos básicos do idioma aos seus participantes. As inscrições são on-line e ocorrem de 05 a 09 de outubro. As aulas serão ministradas de 13 de outubro a 14 de dezembro de 2020.

Ofertado gratuitamente pelo curso de Letras - Língua e Literatura Francesa como uma atividade de extensão, o curso terá 60 horas de duração e será ministrado remotamente por meio das ferramentas do G-Suite. “A proposta é oferecer de maneira dinâmica e interativa noções básicas de língua francesa e uma introdução às diversas culturas de expressão francesa pelo mundo afora”, declara o professor Fernando Scheibe, coordenador da atividade.

De acordo com o professor, as aulas serão ministradas de maneira síncrona e assíncrona, isto é, com atividades acessíveis ao vivo e outras gravadas. Os encontros ao vivo ocorrerão duas vezes por semana, às terças e quintas, das 19h às 20h, via plataforma Google Meet.

O restante da carga horária será preenchido com exercícios que poderão ser feitos no computador ou no smartphone. “Os participantes que concluírem o curso com sucesso receberão certificados e poderão também fazer um teste de nivelamento se resolverem prosseguir seus estudos no projeto CEL (Centro de Estudo de Línguas) assim que este retomar suas atividades”, informa o coordenador.

Para participar, é necessário preencher o formulário de inscrição online . O curso é limitado a 100 vagas.

Em caso de dúvidas ou mais informações: [email protected]

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus abre editais para graduação, pós e idiomas; veja

De olho no futuro? confira bolsas para estudar fora do Brasil em 2021