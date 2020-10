Governo da Rússia oferece bolsas integrais de pós em 14 áreas

Estão abertas as inscrições para o programa Open Doors, um programa de bolsas integrais de pós na Rússia, oferecido pela associação russa “Global Universities” em parceria com o Ministério de Educação e Ciências do país. O programa apoia estudantes estrangeiros (mesmo que não saibam falar russo) que desejem realizar um mestrado ou doutorado em uma dentre 14 áreas apoiadas pela associação. As inscrições vão até 10 de dezembro.

Os bolsistas selecionados pelo programa receberão bolsa integral para o curso escolhido em uma das universidades participantes. Além disso, também receberão um subsídio do governo russo, de valor não especificado, para auxiliar com os custos de vida no país.

Quem pode concorrer?

Para se candidatar às bolsas, é necessário já ter concluído a graduação (para se candidatar às bolsas de mestrado) ou mestrado (para as de doutorado). Pessoas que estiverem concluído a graduação ou mestrado em 2020 e queiram se candidatar para continuar os estudos também são elegíveis.

Não é necessário se candidatar previamente a cursos específicos das universidades participantes. Ao fim do processo seletivo, os vencedores poderão designar sua área de estudo desejada, dentre 14 possíveis, e escolher um dentre os programas das universidades participantes.

A lista completa de áreas de estudo, bem como os cursos disponíveis em cada uma, pode ser vista neste link . Caso o programa escolhido só esteja disponível em russo, o candidato terá direito a um curso preparatório do idioma

Como concorrer às bolsas integrais de pós na Rússia

Para participar, é necessário se inscrever no programa por meio deste link . Como parte do processo, o candidato deverá preencher um formulário com suas informações de contato, informar a área de estudos desejada e a língua em que gostaria de estudar (inglês ou russo).

Os candidatos também precisarão criar um portfólio com os diplomas, certificados, prêmios e outros reconhecimentos que obtiveram ao longo dos estudos e carreira. A análise do portfólio servirá de base para selecionar os aprovados para a segunda fase do processo seletivo, que consiste em provas e desafios ministrados on-line.

*Com informações do Estudar Fora