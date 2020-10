Bolsas integrais de mestrado são ofertadas em Portugal

Manaus – O programa DocNomads Erasmus Mundos Joint Master’s Degree, gerenciado por um consórcio de universidades de Portugal, Hungria e Bélgica iniciou na última quinta-feira (8) as inscrições para bolsas de mestrado em Portugal. Serão ofertadas bolsas integrais Erasmus + para estudantes estrangeiros.

Como funciona?

Os três primeiros semestre são ministrados em Lisboa, Budapeste e Bruxelas, com duração de dois anos ou quatro semestres letivos. Os estudantes têm disciplinas semelhantes, mas que crescem gradativamente, entre os temas abordados estão: “Habilidades de documentário”, “Direção para Documentários” e “Direção no Campo”.

Os alunos devem realizar ao fim de cada semestre projetos em pequenos grupos, que servem como forma de avaliação para enriquecer portfólios. Além disso, os alunos podem estudar em qualquer uma das cidades anteriores, e devem concluir o curso com uma documentário de tese e um dossiê correspondente, defendido para uma banca.

As bolsas Erasmus+ cobrem integralmente os custos de estudos do programa - 9 mil euros por ano, e oferecem ao bolsista um valor mensal de 1.000 euros para se manter na Europa. Havendo também valor adicional de 1.000 euros pago no primeiro mês, a título de auxílio-instalação, e um valor de 3.000 euros por ano para cobrir os custos de viagens associadas aos estudos.

Inscrições

Podem se candidatar ao DocNomads alunos que tenham concluído a graduação – ou irão concluí-la até 31 de julho de 2021, nas áreas de Cinema, Audiovisual ou Comunicação Social.

É necessário preencher um formulário online – disponível no final desta matéria, onde o candidato poderá incluir informações de CV, carta de motivação, e enviar cópia do diploma em inglês, em tradução juramentada. Além disso, deve-se comprovar proficiência em inglês no nível B2 ou superior. O programa aceita exames como, Toefl, Ielts ou Cae.

Também são necessários comprovantes de residência, cópia do passaporte, foto recente, e o link para um filme que o candidato deve fazer para a candidatura. O tema do filme é sobre “I see, I hear, I film” – eu vejo, eu ouço, eu filmo, tendo legendas e duração no máximo de 3 minutos, no final publicado no Youtube e marcado como não-listado, sem senha.

Os 50 melhores candidatos serão escolhidos para uma entrevista online em fevereiro de 2021, e serão notificados até 30 de abril de 2021.

Link para candidatura : http://www.docnomads.eu/requirements

Leia Mais: