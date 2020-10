Inscrições para o Bolsa Pós-Graduação iniciam nesta quarta (14)

Manaus - A Prefeitura de Manaus inicia, nesta quarta-feira (14), as inscrições para o Bolsa Pós-Graduação, programa municipal que possibilita a realização de uma pós-graduação a população de baixa renda da cidade de Manaus. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 deste mês, por meio do site bolsa.manaus.am.gov.br. O edital completo do programa foi publicado na edição n° 4.944, do Diário Oficial do Município (DOM), da última sexta-feira, 9.

Mais de 14 mil vagas, em bolsas integrais (100%) e parciais de 75% ou 50%, estão sendo oferecidas nesta edição do programa. Para se inscrever, o candidato deve ser residente em Manaus, possuir um diploma de ensino superior ou concluir até dezembro deste ano, não ter renda per capita excedente a 3,5 salários mínimos e não ter concluído um curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

A diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino destacou a importância do programa para a população manauara. ”O Bolsa Pós-Graduação se tornou uma excelente oportunidade para quem deseja se destacar profissionalmente. Ao longo da história do programa, criado em 2015 pela gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, mais de 44 mil pessoas de baixa renda já concorreram às bolsas ofertadas. Para esta edição, firmamos parcerias com instituições de ensino que vão nos permitir ofertar 178 cursos de especialização”, afirmou a diretora.

O Bolsa Pós-Graduação credenciou 12 instituições: Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Salesiana Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Boa Esperança (Fafibe), Centro Universitário Fametro, Fucapi, Intelecto Educação, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Faculdade Martha Falcão Wyden, Universidade Nilton Lins, Faculdade Santa Tereza, Faculdade de Ouro Preto do Oeste (Uneouro).

*Com informações da assessoria