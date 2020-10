46 possíveis temas para a redação do Enem 2020

O site divulgou nesta quarta-feira (14) levantamento com vários eixos temáticos para as provas do Enem 2020 | Foto: Divulgação

O Portal Nacional da Educação acertou o tema base da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições de 2015 a 2018, porém, quase acertou em 2019.

O site divulgou nesta quarta-feira (14) levantamento com vários eixos temáticos para as provas do Enem 2020, confira:



SAÚDE:

Saúde mental AutomedicaçãoSaúde públicaVacinaçãoDoação de Órgãos/SangueConsumo de cigarro (tabagismo)Alimentação e obesidade

EDUCAÇÃO:

Valorização da ciência

Educação domiciliar no BrasilEAD

Papel da família no âmbito educacional

Evasão Escolar

Desigualdade Escolar

Sistema de cotas sociais/raciais

Educação inclusiva

Educação financeira

Educação ambiental

Alfabetização

Literacia Familiar

Preconceito Linguístico

SEGURANÇA:

Violência urbana

Assédio (exposed)

Violência digital

Ciberbullying

Fake News

Desaparecimento de Pessoas

Segurança da Informação

COMPORTAMENTO/CIDADES:

Valorização da cultura

Cultura do cancelamento

Desafios da comunicação na globalização

Questões indígenas

Público LGBTQI+Comércio de games

Criação de filhos

Ativismo nas redes sociais

Crimes de trânsito

Liberdade econômicaValorização do idoso

Desafios para o turismo na pós-pandemia

MEIO AMBIENTE:

AgronegócioCrises ambientais

Negacionismo científico

Sustentabilidade

Questão do lixo