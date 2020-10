Bolsas para pós-graduação na França estão com inscrições abertas

Manaus – Nesta quarta-feira (14), o Ministério de Relações Exteriores e Desenvolvimento Internacional da França anunciou o início das inscrições para bolsas Eiffel. Serão ofertadas bolsas estudos para estudantes estrangeiros que desejam realizar mestrado ou doutorado no local.

Como funciona?

Dependendo da formação dos estudantes, os benefícios para a bolsa podem variar. Estudantes de mestrado podem receber 1.181 euros mensais; os de doutorado,1.700. Inclusas também no apoio financeiro para as viagens aéreas, atividades culturais e seguro de saúde.

Os estudantes contemplados podem se candidatar paralelamente as bolsas oferecidas pela instituição. Na bolsa de estudo não está incluso a anuidade.

Inscrições

Candidatos para bolsa de mestrado devem ter até 25 anos de idade – nascidos após março de 1995, os de doutorado até, 30 – nascidos após março de 1900. No doutorado, serão contempladas as seguintes áreas: Economia e Gestão, Direito, Ciências Políticas e Ciências em geral. Para 2021, as áreas de estudo prioritárias do programa para mestrado são: Economia e gestão, Direito, engenharia e ciência política.

As bolsas de estudo serão ofertadas seguindo a candidatura até 8 de janeiro de 2021.

Site oficial do Campus France:

https://www.bresil.campusfrance.org/

Edital:

https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2020-10/Vademecum_Eiffel_2021_en.pdf]

Leia Mais:

Está desempregado(a)? Sine Amazonas divulga 109 vagas nesta quinta