Google está com inscrições especializações gratuitas

Manaus – A plataforma Google disponibilizou especializações profissionais gratuitas. Por meio do aplicativo Primer, disponível em sistema Android ou IOS, estão sendo ofertadas 18 especializações em português sobre assuntos como marketing digital, sites e redes sociais.

Segundo o site oficial, as aulas terão aproximadamente cinco minutos cada, sendo baseadas em conhecimento de especialistas de diversas áreas, com vídeos aulas e materiais para uma melhor aprendizagem do aluno.

Site oficial do Primer: https://www.yourprimer.com/about.pt.html

Entre os cursos estão:

1. Planejamento de Negócios

2. Vendas

3. Gerenciamento de Negócios

4. Engajamento

5. Sites

6. Construção de Marca

7. Experiência de Usuário

8. Marketing Digital 1

9. Marketing Digital 2

10. Analytics

11. Redes Sociais

12. Vídeo Marketing

13. Empreendedorismo

14. Comunicação com Cliente

15. Marketing de Conteúdo

16. Insights

17. Mobile Marketing

18. Gerenciamento de Agencias

