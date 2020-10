Seminário oferece palestras gratuitas sobre astrologia

O coletivo Casa 8 e ½, formado por pesquisadoras na área de astrologia, irão ofertar seu primeiro ciclo de palestras e seminários gratuitos. Os cursos serão ministrados por especialistas, que, há quatro anos, trocam conhecimentos sobre o assunto. As aulas terão início no dia 9 de novembro e irão acontecer pelo aplicativo Zoom.

O objetivo é desmitificar ideias sobre o assunto de quem tem interesse pelos astros, com base em estudos. Entre os assuntos estão aspectos sobre signos do zodíaco e reducionismos. Para se inscrever, é necessário acessar o link abaixo e escolher as aulas que deseja assistir.

Link:

https://linktree.com.br/new/estudodosastros

Leia Mais:

Caixa 2020 abre inscrições para seleção de estagiários em todo país