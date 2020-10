Fez o PSS 2019/2020? Seduc convoca professores para lecionar no AM

Os aprovados devem comparecer a partir desta terça-feira (20), na Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (GERVS) | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convoca 13 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS 2019/2020) nas modalidades de Ciclo e nas disciplinas de Física, Geografia, Língua Portuguesa e Matemática, além do Sistema Prisional.

A lista de selecionados pode ser acessada no site da secretaria e aqui.

Os aprovados devem comparecer a partir desta terça-feira (20), na Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (GERVS), na sede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, situada na rua Waldomiro Lustosa, 250, bairro Japiim.

Ao todo, a pasta ofertou 2.868 vagas e obteve 32.857 profissionais inscritos. Deste número, 14.475 procuraram as vagas disponíveis na capital, e 18.382, no interior do estado. Entre as modalidades ofertadas, as mais solicitadas pelos profissionais foram Ciclo e Mediação Tecnológica.

No dia de apresentação, os professores deverão ter em mãos os seguintes documentos (original e cópia): Registro Geral (RG), CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral (última eleição 1º e 2º turno), Certificado Militar (para homens), Comprovante de PIS/Pasep (extrato ou CTPS), Comprovante de Residência (água ou telefone), documentos exigidos como requisito básico discriminados no item 2.1 do edital, extrato de conta corrente (somente Bradesco) e duas fotos 3×4.

O candidato convocado, ao entregar os documentos solicitados, será encaminhado à Junta Médica do Estado (JMPE) para a expedição do laudo médico.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Romero promete doar salário caso seja Prefeito em Manaus