2ª edição da Expocreati inicia nesta quarta-feira

Manaus – Inicia nesta quarta-feira (21), a 2ª edição da Exposição de Robótica, Ciências, Educação Ambental, Tecnologia e Inovação (2ª Expocreati). Por meio da Prefeitura de Manaus, o evento segue até o próximo dia 23, sendo totalmente on- line com transmissão pelo Canal Educaional, no Youtube ((https://bit.ly/2H87ocr).

O objetivo da ação é oportunizar a socialização de práticas inovadoras desenvolvidas por professores e estudantes de escolas municipais que fazem parte do Clube de Programação e Robótica - Procurumim e da Feira de Ciências Tecnologia e Educação Ambiental.

Sob a coordenação da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE) da Semed, o evento reúne o 5º Concurso de Letramento em Programação e Robótica e a 8ª Feira de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental da secretaria, além de incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico, a produção do letramento e da alfabetização científica em toda rede municipal de ensino. A segunda edição da Expocreati vem ao encontro do que se espera dos estudantes e docentes do século 21, autores e criadores diante das tecnologias.

Ao todo, serão apresentados 21 projetos na Feira de Ciências, Tecnologia, e Educação Ambiental, quatro projetos do Procurumin e sete de robótica, desenvolvidos por estudantes, em conjunto com seus familiares.

A gerente de tecnologia educacional, Aldemira Câmara, apontou que a ideia da união dos dois eventos veio da proposta fundamental de ambos, que é de socializar projetos interdisciplinares que envolvem várias temáticas. “Nós estamos pensando no futuro, pois é cada vez mais viável o incentivo de projetos interdisciplinares. E já estamos pensando e desenvolvendo dessa forma, então, nada mais justo e adequado, do que trabalharmos com os dois projetos”, completou.

Por conta da pandemia, a 2ª Expocreati contou com uma forma diferente de seleção. Em anos anteriores, cada Divisão Distrital Zonal (DDZ) da Semed realizava sua própria seletiva e as escolas campeãs iam para a fase final. Em 2020, Aldemira mencionou que os participantes foram indicados pelos assessores de tecnologia e que, nesta edição, não haverá premiação.

“Consultamos as DDZs e pedimos que eles indicassem dois ou três projetos para a Expocreati. Neste ano também, não teremos a disputa por primeiros lugares, mas a socialização das boas práticas e de bons projetos”, explicou.

Programação Além da socialização dos projetos desenvolvidos por estudantes, professores e familiares de alunos, a 2ª Expocreati contará com mesas redondas, palestras e atividades culturais.

Nesta quarta, 21/10, haverá a abertura do evento, a partir das 9h, seguida da palestra com o tema “Aprendizagem Criativa: Integrando Ciências, Educação Ambiental, Tecnologia e Inovação de forma significativa para todos”, ministrada pelo professor Leo Burd, do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pela tarde, começam as socializações, com os projetos da 8ª Feira de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental, a partir das 14h, e projetos desenvolvidos pelos coordenadores do Clube Procurumim, a partir das 16h.

Na quinta-feira, 22/10, pela manhã, será realizada a mesa redonda “O Processo de Iniciação Científica para o Ensino Fundamental: exposições de práticas pedagógicas em diferentes contextos”. A partir das 14h, começa a segunda mesa redonda do dia com o tema “A Experiência dos Coordenadores do Clube de Programação e Robótica – Procurumim durante o período de distanciamento social”. Às 16h, serão exibidos mais projetos participantes da 8ª Feira de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental. Encerrando as atividades do dia, a professora Isabel Cristina Nascimento apresentará uma atividade cultural das Ocas do Conhecimento Ambiental, intitulada “A importância da Contação de Histórias como recurso pedagógico para as séries iniciais. (Relatos das práticas)”.

O último dia da feira, 23/10, começa com a mesa redonda “Letramento em Programação em tempos de isolamento social”, pela parte da manhã, com a participação de representantes nacionais do projeto Letramento em Programação, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. À tarde, acontece a última socialização de projetos da 8ª Feira de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental, às 14h, e a socialização de projetos desenvolvidos pelos estudantes participantes do projeto Procurumim, juntamente com seus familiares, às 16h. Finalizando a programação da 2ª Expocreati, o cantor Nicolas Jr. apresentará as músicas do seu álbum “História & Geografia do Amazonas em Cantoria”, que foi desenvolvido em parceria com professores da Semed.

