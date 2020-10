StartHub da UEA abre inscrições para processo seletivo

Manaus - Com o objetivo de proporcionar aos alunos uma vivência empresarial para facilitar o contato com o mercado de trabalho, incentivar o desenvolvimento de competências empreendedoras, transformar ideias em produtos que possam beneficiar a sociedade, a StartHub Empresa Junior torna público o edital do Processo Seletivo 2020/2 para selecionar e recrutar novos membros engajados e capazes para compor o time da empresa.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 26 de outubro, no site starthubjr.com, por meio do preenchimento de formulário com o envio do currículo. Durante o processo seletivo, serão realizadas três etapas, sendo elas: entrevista inicial, dinâmica em grupo e entrevista final. O resultado final será divulgado no dia 7 de novembro.

As vagas são para os seguintes cargos: Consultor do Núcleo de Engenharia de Produção e Consultor do Núcleo de Engenharia Química. Vale destacar que o processo é exclusivo para alunos da UEA regularmente matriculados nos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Química. Além disso, o candidato deve ter disponibilidade de, no mínimo, 12 horas semanais para dedicar à StartHub Empresa Junior (sendo estas distribuídas na execução de projetos, treinamentos, reuniões, atividades da empresa, entre outros), ter disponibilidade para reuniões semanais e extraordinárias a serem combinadas e não ter previsão de conclusão da graduação para 2021/1.

Sobre a StartHub

A StartHub é uma empresa júnior multi engenharia da Universidade do Estado do Amazonas, sendo sediada no HUB - Tecnologia e Inovação. A empresa foi fundada em 2016 devido à vontade de empreender dos alunos, quando viram a necessidade de oferecer para a sociedade um retorno de todo o conhecimento e experiência adquirida ao longo da graduação.

Atualmente, oferece serviços nas áreas de Produção e Química, em parceria com o laboratório ILUM, visando sempre alta qualidade, inovação e preços abaixo do mercado. Os serviços da StartHub contam com o apoio de professores da UEA, considerada uma das melhores universidades do Amazonas.

A StartHub integra, ainda, o Movimento Empresa Júnior (MEJ) que tem como missão formar, dentro das Universidades, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil.

Desde 2010, o MEJ já impactou mais de R$ 70.000.000,00 na economia brasileira, que são integralmente reinvestidos na educação empreendedora dos estudantes.

*Com informações da assessoria