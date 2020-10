UEA abre processo seletivo para mestrado em Letras e Artes

O processo seletivo ocorre no período de 8 a 29 de janeiro de 2021 | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - O Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lança edital de processo seletivo para ingresso em 2021.

No total, são ofertadas 24 vagas nas três linhas de pesquisa do programa: Arquivo, memória e interpretação; Linguagem, discurso e práticas sociais; e Teoria, crítica e processos de criação.

As inscrições serão realizadas no período de 1º a 14 de dezembro de 2020, exclusivamente via web, mediante preenchimento de formulário on-line, que pode ser acessado por meio do link. Clique aqui para acessar.

O processo seletivo ocorre no período de 8 a 29 de janeiro de 2021, e inclui avaliação de projeto, prova de conhecimentos específicos, entrevista, prova de proficiência em língua estrangeira e avaliação do currículo Lattes.

Vale destacar que, devido à pandemia, tanto as inscrições quanto o processo seletivo ocorrerão exclusivamente on-line. Todas as informações sobre documentos necessários para inscrição, bem como sobre as etapas da seleção estão no edital, com acesso pelo link. Clique aqui para acessar.

