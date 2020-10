Cursinho pré-vestibular online para alunos do AM é adiado; saiba data

O cursinho foi lançado na última semana, no dia 23 de outubro | Foto: Divulgação

Manaus - Agendado para começar neste sábado (31), o aulão ao vivo do “Conquistar” teve seu início adiado para o dia 6 de novembro (sexta-feira).

Em razão disso, na próxima semana, o cursinho pré-vestibular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto contará, excepcionalmente, com duas lives, sendo uma no dia 6 (sexta) e outra no dia 7 de novembro (sábado). Ambas serão transmitidas pelo canal 2.3 da TV Encontro das Águas.

Promovido pela secretaria, em parceria com o Fusão Preparatório e Reforço, o “Conquistar” tem como objetivo preparar os alunos finalistas para as próximas avaliações externas, como Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Sistema de Ingresso Seriado (SIS, para UEA) e Processo Seletivo Contínuo (PSC, Ufam).

O cursinho foi lançado na última semana, no dia 23 de outubro, dentro da programação do “Aula em Casa”, no canal 2.3 da TV Encontro das Águas.

Agora, todas as sextas-feiras, os estudantes da 1ª à 3ª séries do Ensino Médio terão a oportunidade de acompanhar videoaulas preparatórias para os vestibulares. As aulas já foram gravadas e divididas por turma, ou seja, cada horário é destinado a um grupo de alunos da rede pública estadual.

Fora isso, aos sábados, a contar do dia 7 de novembro, a Secretaria de Educação estará promovendo aulões ao vivo, também transmitidos pelo canal 2.3. Por meio deles, os estudantes poderão interagir e sanar dúvidas diretamente com os professores.

Ao todo, 18 profissionais do Fusão Preparatório e Reforço integram a equipe docente do “Conquistar”, levando linguagem e didática próprias de preparação para os alunos da rede estadual.

