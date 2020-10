Programa oferece bolsas de mestrado em energia sustentável

O programa Erasmus Mundus está recebendo inscrições para bolsas integrais no mestrado em energia sustentável, ofertando bolsas integrais para candidatos brasileiros.

Bolsa Eramus +

As bolsas ofertadas pelo programa para brasileiros estão inseridas na modalidade Erasmus+ juntamente com países parceiros. Com um valor mensal de mil euros, os custos cobrem custos do mestrado, incluindo também o valor anual de 3 mil euros para passagens aéreas e auxílio instalação de mil euros para o primeiro mês de estudos na Europa.

Como se candidatar

Para inscrição é necessário já ter concluído graduação em alguma área da engenharia, ou de ciências, os que estudaram ciências devem ter créditos em cursos de: termodinâmica aplicada, transferência de calor, dinâmica dos fluídos e matemática e métodos numéricos.

Também é necessário a proficiência em inglês, por meio de certificados, toefl, ilets, cae ou cpe. As inscrições vão até 29 de janeiro de 2021, os estudantes selecionados serão notificados até metade de maio.

Sobre o programa

DENSYS (Decentralised smart Energy Systems) é um mestrado em conjunto com universidades na França, Espanha, Itália e Suécia. Sendo os dois primeiros semestres do programa na Universidade de Lorraine, na França.A partir do terceiro semestre, os alunos podem optar entre três especializações, e estudar em universidades na Suécia, Espanha ou Itália.

O mestrado pretende formar profissionais capazes de criar sistemas descentralizados de fontes sustentáveis de energia, além de pesquisadores que possam criar novas tecnologias para aplicações.

A candidatura pode ser feita por meio do link: https://densys.univ-lorraine.fr/application/#application

