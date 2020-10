No AM, trabalho produzido por estudantes se tornará livro

Os textos são de autoria das estudantes Arlana Braga, Eloísa Penha, Liliana Duarte e Renata Rhynna | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus – Com textos focados em história, literatura e temas sociais, produzidos durante a pandemia, obra será publicada nesta quinta-feira (29).As atividades desenvolvidas a partir de uma oficina da disciplina de História, foram produzidas por alunas da 3ª série do ensino médio do 7º Colégio Militar da Polícia Militar (Cmpm VII).



Os textos são de autoria das estudantes Arlana Braga, Eloísa Penha, Liliana Duarte e Renata Rhynna, que desenvolveram os trabalhos durante o período de quarentena decorrente da pandemia de Covid-19. Com o apoio da equipe diretiva do CMPM VII, juntamente com o professor João Neto, a produção das alunas passou de simples atividade escolar para um projeto de notoriedade após ser apresentado à Editora Kawo Kabiyesile, que demonstrou interesse na publicação dos trabalhos.

Atualmente o livro está em fase de edição, e a prévia do trabalho será publicada na forma de revista, com cerca de 40 páginas. Foram feitas impressões de alguns exemplares a serem depositados na Biblioteca do 7° CMPM.

*Com fontes da assessoria

