Senai oferece cursos com Realidade Aumentada

Manaus - O uso de tecnologias para permitir experiências interativas no ensino já faz parte das ferramentas aplicadas nos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SenaiAmazonas). Por meio do aplicativo próprio do Seani de Realidade Aumentada, alunos dos cursos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), na área da indústria 4.0, têm interação entre ambientes virtuais e o mundo físico, como parte do recurso didático da aprendizagem. O Senai já utiliza a ferramenta, por exemplo, nos cursos técnicos em Mecatrônica e Eletroeletrônica, além de aplicar cursos de aperfeiçoamento em Realidade Aumentada e Realidade Virtual.

A experiência interativa com uso do próprio celular nos livros didáticos, de acordo com o coordenador da Escola Senai Antônio Simões (ESAS), Emerson Araújo, traz para os profissionais da indústria e estudantes a possibilidade de ver como funcionam, na prática, equipamentos, sistemas, circuitos, ferramentas, instrumentos e processos industriais.

“Dentro da sua grade do curso o SENAI já tem módulos específicos que trabalham com o uso dessa ferramenta utilizando a conexão entre o mundo real e o conteúdo que está sendo ministrado. O SENAI já vem estudando e fazendo o levantamento dessas ferramentas, desde quando se começou a falar sobre Internet das Coisas (IOT)”, disse o coordenador.

A ideia, dentro dos cursos Senai, é utilizar o aplicativo de Realidade Aumentada como ferramenta para ter um acesso mais realístico, mesmo não estando dentro de uma linha de produção de uma fábrica. Na prática o aluno faz o download do aplicativo para o celular e, quando aponta para a apostila, consegue visualizar informações sobre os objetos e vídeos tridimensionais.

“Essa ferramenta vem nos ajudando muito em tempos de pandemia em que o aluno estuda de casa sobre assuntos que antes eram trabalhados em sala de aula com o auxílio presencial do professor. Agora é possível realizar com esse recurso didático uma experiência interativa em que o aluno consegue ver, de forma 3D, uma hidrelétrica funcionando, todo o prospecto da água entrando nas turbinas e fazendo as hélices girarem e vendo como é gerada essa energia”, explicou Araújo.

A realidade aumentada, segundo o coordenador, fez com que os estudantes, que antes tinham apenas figuras fixas e todo um texto tentando descrever sobre como funcionava, vejam não só uma figura, mas consigam simular uma interação e isso não só em hidrelétrica, como em simuladores de robôs, por exemplo, em que eles virtualizam como se o aluno tivesse realmente operando.

