Samsung Ocean inicia nova onda de cursos online e gratuitos

Em novembro, ocorrerá a oitava onda de cursos online e gratuitos do Samsung Ocean, programa de inovação e capacitação tecnológica. Entre cursos, palestras e oficinas, serão 31 atividades ao longo do mês, com uma programação dará destaque a temas como Python e jogos digitais com Unity. As inscrições podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Nesta edição, um dos principais focos é Python, linguagem de programação que virou tendência e, por isso, será tema de oito atividades no mês. Também serão ministradas oficinas e aulas sobre jogos digitais com Unity. A agenda ainda conta com atividades sobre a Bixby (assistente virtual criada pela Samsung), Internet das Coisas, entre outros.

A Samsung se adaptou à nova realidade ao tornar cursos que eram ministrados presencialmente, nas sedes de Manaus e São Paulo, em online. No formato online, foram unificados os conteúdos regionais, ampliando a oferta para todo o território brasileiro. Desta forma, qualquer pessoa com acesso à internet pode se inscrever e aprender sobre tecnologia e inovação.

“O Samsung Ocean reforça sua missão de capacitar profissionais mantendo um olhar atualizado para as demandas do mercado de trabalho. Python é uma tendência mundial e, por isso, será bastante trabalhado nesta oitava onda ao lado de tecnologias desenvolvidas pela própria Samsung. Inovação está no DNA da companhia e, assim, iniciamos mais um mês dando ferramentas para que estudantes e professores criem ou aprimorem ideias”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e parceiros, e dão direito a certificados de participação.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

3/11

13h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 1

19h – Introdução a IoT

4/11

13h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 2

5/11

13h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 3

6/11

15h – Ciência de Dados: Laboratório com Pandas e Python

9/11

13h – Programando para web com Python, CSS e HTML PARTE 1

10/11

13h – Programando para web com Python, CSS e HTML PARTE 2

19h – Laboratório de IoT com Arduino

11/11

13h – Jogos Digitais: Jogo 2D com Unity PARTE 1

13/11

14h – Ciência de Dados: Fundamentos de análise de dados com Orange

16/11

14h – Jogos Digitais: Jogo 2D com Unity PARTE 2

17/11

13h – Android: Jetpack e Arquitetura

19h –Laboratório de IoT com Raspberry

17h – Oficina: G4 - Jogos 3D com Unity. PARTE 1

18/11

17h – Oficina: G4 - Jogos 3D com Unity. PARTE 2

13h – Android: Novas tendências e boas práticas

19h – Palestra: Introdução à Internet das Coisas

19/11

17h – Oficina: G4 - Jogos 3D com Unity. PARTE 3

19h – Palestra: Usando Dados de Redes Sociais para Análises Urbanas

20/11

14h – Desenvolvimento Ágil - DevOps Docker

17h – Palestra: Introdução ao Blockchain

23/11

13h – Deep Learning: Introdução com Keras e Python PARTE 1

24/11

10h – Curso: Desenvolvimento de Aplicação de Voz no Bixby Studio tira dúvidas

13h – Deep Learning: Introdução com Keras e Python PARTE 2

19h – Laboratório de IoT em Cloud

25/11

10h – Desenvolvimento de Aplicação de Voz no Bixby Studio PARTE 1 ÚNICA

13h –Realidade Aumentada: Laboratório com Unity e AR Foundation

16h – Palestra: Introdução aos dispositivos Wearables

26/11

10h – Palestra: Assistente Virtual de Voz em Bixby - Trazendo Inteligência à Interface

27/11

14h – Desenvolvimento Ágil: DevOps GIT

17h – Oficina:B2 - Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain

*Com informações da assessoria