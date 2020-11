Bolsa Idiomas abre 25,5 mil vagas para sete línguas estrangeiras

Manaus - A Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas até 23h59 nesta quarta (4), para o processo seletivo 2021/1 do Programa Bolsa Idiomas, que oferta bolsas parciais e integrais para pessoas de baixa renda em cursos de língua estrangeira. Os interessados podem conferir o edital e se inscrever pelo endereço eletrônico http://bolsa.manaus.am.gov.br

Nesta edição do programa, estão sendo ofertadas 25,5 mil vagas, entre bolsas de 50%, 75% e 100% em sete cursos de língua estrangeira: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim.

Para participar, é preciso residir em Manaus, ter idade a partir de 16 anos, possuir renda familiar per capita não excedente a 2,5 salários mínimos, além de estar cursando ou ter concluído o ensino médio. O candidato também não pode ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público.

Após o término das inscrições, o candidato deve ficar atento à divulgação do resultado e à entrega de documentação, pois é por meio dela que o candidato irá comprovar o que declarou no momento da inscrição.

A diretora-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi/Semad), coordenadora do programa, Stela Cyrino, destaca a importância do preenchimento correto dos dados. “O candidato deve ler o edital atentamente, para que assim ele informe todos os dados necessários sem erros e não venha causar a própria eliminação. Depois que as inscrições encerram, não há como fazer alterações desses dados”, destaca.

Parceiros

Um total de 13 Instituições de Ensino (IEs) firmou parceria com o programa nesta edição: Digital da Amazônia, Multcursos, My Way Abroad, Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, Cultura Inglesa, Dom Bosco, Get It Academy, ICBEU Manaus, Inglês e Companhia, Santa Teresa Idiomas, United Idiomas e Yes! Idiomas.

