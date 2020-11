Evento aborda legado da lei de ensino da história da África

A lei federal 10.639, promulgada desde 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira e Africana em escolas com ensino fundamental e médio, completa 18 anos. Para discutir sobre a defesa e ampliação da lei, a Rede de Historiadores e Historiadoras Negras irá realizar nos dias 4,5 e 6 de novembro uma jornada on-line sobre o tema.

O evento conta com discussões sobre desafios relacionados ao ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, com relatos de práticas em ambientes escolares e explicações sobre a lei. Irão ser duas mesas por dia, com atividades iniciadas às 17h até às 20h, com transmissão pelo YouTube.

Confira a programação:

4 de novembro, quarta-feira Abertura: das 17h às 18h30: Mesa 1: Um Oriki da Equipe Olímpica “Atlântica” para Beatriz Nascimento - Professora Dra. Janete Ribeiro e Giovana Carvalho Vieira Martins, Isabelle Areas e Marcelle Ramos. Mediação: Luara Santos - Doutoranda em História Social/ UFF

- 18h30 às 20h - Mesa 2: A experiência docente depois da Lei 10639/03 Mediação: Prof. Dr. Amilcar Pereira (UFRJ). A Lei 10.639/03 em Florianópolis: construção histórica – Profa. Carina Santiago - Rede Municipal de Educação de Florianópolis – doutoranda PPGH/UDESC. PROJETO ÒRO-ÌTAN: Contação de Histórias afro-brasileiras - Isabel Cristina Ribeiro Rosa - Associação de Cultura e Tradições de Matriz Africana. Narrativas Quilombolas: conhecer, dialogar, comunicar” - Silvane Silva – Secretaria de Educação do Estado de São Paulo -NInC (Núcleo de Inclusão Educacional).

5 de novembro, quinta-feira - 17h às 18h30 - Mesa 3: Histórias de mulheres negras na sala de aula Mediação: Dra. Ana Flávia Magalhães (UnB) Luiza Mahin na encruzilhada: desafios e perspectivas para a pesquisa histórica na sala de aula. - Aline Najara da Silva Gonçalves (UNEB – Campus XIII, doutoranda UFRRJ); Apaoká: Um caminho para falar de mulheres negras nas aulas de história - Victoria da Paixão. “A sua espada é a sua palavra. Oh! Grande guerreira - Desmistificando histórias. Rompendo barreiras” – Me. Geraldyne Mendonça de Souza - Professora da Educação Básica.

- 18h30 às 20h - Mesa 04: Fontes históricas e o ensino de história negra Mediação: Profa. Dra. Iamara Viana (PUC-Rio/UERJ) Fontes para o ensino da história da escravidão e da liberdade no Brasil - Raiza Canuta da Hora - Doutoranda PPGH/UFBA - Professora da UNEB. O SAMBA CANTA O POVO NEGRO NO BRASIL PÓS-EMANCIPAÇÃO: DE PAULO DA PORTELA À CLARA NUNES - Dra. Ana Lúcia da Silva – UEM. “O SAMBA ENSINA?” – O USO DA MÚSICA NAS AULAS DE HISTÓRIA - Thiago Rodrigues Fernandes (Mestrando - ProfHISTÓRIA-UERJ).

6 de novembro, sexta-feira - 17h às 18:30 - Mesa 05: Saberes docentes em espaço escolar Mediação: Dra. Luciana Brito (UFRB) Saberes e experiências docentes sobre história e cultura afro-brasileira no sertão alagoano - Prof. Dr. Gustavo Manoel da Silva Gomes - Universidade Federal de Alagoas (UFAL/Campus Sertão) - Grupo de Cultura Negra do Sertão Abí Axé Egbé. VELHOS DEUSES, NOVOS MUNDOS”: o debate sobre as religiões afro-brasileiras em novos espaços de intolerância na sala de aula - Marcos Paulo Amorim dos Santos. Autoetnografia a partir do “chão da escola” - a questão racial como vivência docente – Dra. Lucimar Felisberto dos Santos.

- 18h30 às 20h - Mesa 6: A educação antirracista em debate Mediação: Mariléa Almeida (Unicamp/ALESP) Percepções do(a) Estudante Negro(a) sobre educação e relações etnicorraciais - Sueli Melo Silva. EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NAS PRISÕES BAIANAS – Dr. Franklim da Silva Peixinho - Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais (UMSA), Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social, mestre em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas (UFRB). Ensino Universitário e diálogos para o mundo: desafios do ensino e pesquisa de História da África, desde a Lei 10639/03 - Patrícia Teixeira dos Santos (UNIFESP).

