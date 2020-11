Atenção! Inscrições para vestibular e SIS UEA 2020 termina segunda (9)

As provas do SIS ocorrerão no dia 12 de janeiro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - O período de inscrição para o vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2020, acesso 2021, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) se encerra na segunda-feira (9).

O prazo para o pagamento do boleto bancário termina na terça-feira (10). No total, estão sendo oferecidas 2.992 vagas, em 40 cursos regulares desenvolvidos na capital e interior do Amazonas.

A coordenação do certame informa ainda que os candidatos que tiveram indeferido o pedido de inserção da taxa de inscrição do Vestibular e SIS 2020, acesso 2021, precisam efetuar o pagamento do boleto bancário para validar a inscrição.

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 10 (Conhecimentos Gerais) e 11 (Conhecimentos Específicos e Redação) de janeiro de 2021, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus.

As provas do SIS ocorrerão no dia 12 de janeiro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. O Cartão de Convocação do candidato estará disponível no dia 16 de dezembro, no site da UEA.

A Prova de Habilidade Específica (Prova Prática do Curso de Dança e teórico-prática de Música) acontecerá no dia 22 de novembro. As provas serão realizadas exclusivamente em Manaus. Além disso, as Prova de Habilidades para o curso de Teatro não serão aplicadas no ano de 2020.

Para o Vestibular são oferecidas 1.778 vagas, sendo 1.059 vagas para a capital e 467 vagas para o interior. O SIS dispõe de 1.214 vagas, sendo 703 vagas para a capital e 311 para o interior. Serão 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).

A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 8 de março de 2021.

