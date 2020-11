Marca Amaro cria iniciativa para estimular profissionais negros

Durante o mês de novembro, várias iniciativas serão voltadas para o combate ao racismo e a questão da inserção dessa população no mercado de trabalho. Em razão disso, a marca Amaro desenvolveu um cronograma de ações para valorizar talentos negros.



A ideia que surgiu pelo Comitê de Diversidade e Inclusão da Amaro, irá trazer uma série de workshops gratuitos, exclusivo para empreendedores negros, com aulas previstas para janeiro de 2021. O objetivo da ação é dar suporte, dicas e ideias para a profissionalização em negócios.

Os cursos irão ocorrer por videoconferência, e feitos por colaboradores da label. Com temas como: finanças, marketing, planejamento estratégico, compliance, atendimento ao cliente e treinamento de equipe de vendas. No total serão 90 vagas. As inscrições já estão abertas on-line, cada participante pode escolher até três oficinas para se matricular.

Link para inscrições: https://amaro.com/br/pt/afrotalentos

