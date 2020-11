Concurso de artigos oferece bolsa integral como prêmio

A Academia de Direitos Humanos e Legislação Humanitária do Washington College of Law da American University está oferecendo um concurso de artigos para pessoas que são formadas em Direito. O prêmio será uma bolsa de estudos integral para o Programa de Estudos Avançados em Direitos Humanos e Legislação Humanitária da instituição.



Além da bolsa, os premiados irão receber montantes referentes às despesas da viagem ao longo da duração do programa, e um valor diário para despesas básicas. Os autores dos artigos selecionados estarão na categoria: melhor artigo escrito em espanhol e melhor artigo escrito em inglês, sendo também publicado na revista da faculdade.

Requisitos para o prêmio

Como tema do concurso de 2021 foi proposto: “Human Rights and States of Emergency: Unexpeted Crisis and New Challenges” – Direitos Humanos e Estados de Emergência: Crises Inesperadas e Novos Desafios”.

Os interessados no concurso podem escrever sobre qualquer assunto relacionado ao tema, basta somente ser formado em Direito e ter experiência ou interesse comprovado em legislação internacional de direitos humanos.

O artigo deve ter no máximo 25 páginas na fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento duplo e margem de 2,54 centímetros em todos os lados. O formato da página deve “letter” um formato um pouco diferente do tradicional A4, com dimensões 21,30 cm de largura por 27,94 cm de altura. Documentos devem ser enviados em formato. doc, e o aluno também deve fazer upload de seu CV (doc ou pdf) para comprovar diplomação em direito.

As inscrições vão até 1 de fevereiro de 2021.

Interessados podem enviar seus textos por meio do link: https://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/hressayaward/form.cfm

