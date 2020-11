Faculdade lança curso para formar investidores profissionais

Manaus - A Estácio, instituição de ensino superior que possui a maior pós-graduação do país, lança, em parceria com a Empiricus, maior plataforma 100% digital de investimentos do país, o MBA em Finanças e Análises de Ações. A parceria, desenhada estrategicamente por quem entende do mercado de ações, vai levar para sala de aula on-line, a experiência bem-sucedida de quem está há anos nesse segmento.

O curso, criado sob o olhar atento de quem conhece esse mercado em ascensão e que oferece salários iniciais de até R$ 25 mil, ensinará como fazer análise de ações, ajudará a entender melhor o funcionamento da bolsa de valores, apontará quais as formas mais assertivas de se investir atualmente e apresentará de forma clara e didática as operações que ocorrem no mercado acionário. Para isso, o MBA envolve durante as aulas professores renomados da Estácio e analistas expoentes da Empiricus como, por exemplo, Felipe Miranda, Rodolfo Amstalden, Max Bohm, João Piccioni, Henrique Florentino, Sergio Oba e Alexandre Mastrocinque.

De acordo com Marcel Desco, vice-presidente de Marketing da Estácio, por estar sempre olhando tendências, a instituição enxergou, juntamente com a Empiricus, a necessidade de formar pessoas que possam atuar ativamente no mercado financeiro.

“A construção do curso e, mais especificamente das disciplinas, dosou o rigor acadêmico com a aplicabilidade do trabalho para, assim, atender de forma plena os profissionais que estão interessados em migrar para o mercado financeiro, aproveitando esse momento novo no país”, diz Marcel.

Voltado para capacitar profissionais com expectativa de atuar em corretoras, bancos e mercados de análises e, até mesmo aqueles que buscam uma promoção dentro das empresas onde atuam, o curso, por envolver profissionais de ponta, oferece aos estudantes novas perspectivas profissionais dentro de um mercado de finanças que é bem remunerado, que tem muitas oportunidades de trabalho e que nesse momento está efervescente com uma série de players de investimentos surgindo a todo momento.

Ao concluir o MBA, além de todo o conhecimento adquirido, o aluno receberá gratuitamente um conteúdo preparatório para a CEA (Certificação de Especialista em Investimentos Anbima), que é uma das certificações necessárias para recomendação de produtos de investimento. Com isso, o discente pode ser classificado como “investidor qualificado”, tendo acesso a opções de investimento disponíveis apenas a grandes investidores. Os alunos que apresentarem os melhores desempenhos, terão a oportunidade de participar de um processo seletivo para trabalhar na Empiricus, com salário de até R$ 25 mil.

"É um curso sem precedentes e paralelos no Brasil, com teoria e prática. Vai haver, sim, modelagem, teoria, estudo dos clássicos, mas também lições para ganhar dinheiro, dadas por quem realmente ganha dinheiro. Coisas práticas e objetivas, para serem aplicadas imediatamente. Tenho convicção de que montamos o melhor MBA do Brasil", diz Felipe Miranda, sócio-fundador da Empiricus.

*Com informações da assessoria