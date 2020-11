Provas de habilidades dos cursos da UEA sofrem alterações

A prova de Habilidade Específica do curso de Música será composta de Prova Teórica e Prova Prática. A prova teórica será realizada presencialmente no dia 22 de novembro de 2020, às 8h, na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT/UEA) | Foto: Divulgação

Manaus – Com a chegada da pandemia da Covid-19, as provas de habilidades dos cursos de Música e Dança da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), antes aplicadas presencialmente, sofreram alterações neste ano.

O concurso Vestibular para os cursos de Música e Dança compreende, além das provas previstas nas duas etapas (Primeira Etapa: Prova de Conhecimentos Gerais e Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos e Redação), uma Terceira Etapa, a qual consiste na Prova de Habilidades Específicas, em caráter classificatório e eliminatório, de acordo com o cronograma e especificações descritas no Edital (no link em anexo).

A prova de Habilidade Específica do curso de Música será composta de Prova Teórica e Prova Prática. A prova teórica será realizada presencialmente no dia 22 de novembro de 2020, às 8h, na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT/UEA), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1728, Praça 14. A prova prática, para todas as habilitações, será realizada por meio de vídeo a ser enviado pelo candidato (conforme especificações no Anexo III).

A prova de Habilidade Específica do curso de Dança será realizada através da análise de coreografia enviada por vídeo (conforme especificações no Anexo III).

Link: https://documento.vunesp.c om.br/documento/stream/MTk2MzA4Mw%3d%3d

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA): Cristina Magda Góes (99998-4230), Jacqueline Nascimento Costa (98262-5108) e Gerson Freitas (98181-1898).

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Protagonismo e dor de mulheres nas periferias da Amazônia

Confira as mudanças no edital da UEA e dicas para a preparação