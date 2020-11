Alunos da UEA conquistam o 1º lugar do Norte em Maratona de Computação

O time ficou em primeiro lugar na região Norte | Foto: Divulgação

Manaus - O time Gapa/Ludus Lab, formado por alunos da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), conquistou neste sábado (14), o primeiro lugar da região Norte na Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

O evento faz parte da regional sulamericana do International Collegiate Programming Contest (ICPC).

A coordenadora do curso de Sistemas de Informação da EST/UEA, Marcela Sávia Picanço Pessoa Bastos, revelou que o grupo Gapa tem como objetivo preparar os alunos para este tipo de competição.

“A nossa universidade ficou em primeiro lugar em 2018, segundo lugar em 2019, e em primeiro lugar novamente em 2020. Ser o melhor time da região Norte é um orgulho muito grande para a nossa universidade e inspira novos estudantes. Este tipo de competição, além de desenvolver habilidades técnicas, exercita habilidades necessárias para o mercado, como trabalho em equipe e sob pressão, gestão estratégica e gestão de tempo. Grandes empresas ficam de olho nesses participantes”, enfatizou a coordenadora.

O reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, pontuou que essa vitória é resultado de equipe, de esforço de alunas e alunos, em especial Levi Lima, Eduardo Peres, William Azevedo, Wesley Rocha, o ex-aluno Erick Monteiro, professoras e professores e, também, do grau de maturidade e desempenho que a UEA tem adquirido ao longo do tempo, com todo o apoio da EST nesta gestão.

“Parabenizo as professoras e professores, alunas e alunos por ser tornarem mais uma vez os campeões da região Norte e por conquistarem essa vitória tão importante para nossa UEA. Isso é um fato histórico e nós estamos muito felizes de participar deste momento”.

