Prazo de entrega de recursos para Bolsas em Manaus vai até terça (17)

Os candidatos têm até esta terça-feira (17) para entrega de recursos | Foto: Reprodução

Manaus - A Prefeitura de Manaus informa que que o prazo de interposição de recursos dos processos seletivos 2021/1, dos programas Bolsa Universidade, Pós-Graduação e Idiomas se estenderá até esta terça-feira (17).

Previsto para acontecer nos dias 13 e 16 de novembro, o atendimento aos candidatos na sede da Espi/Semad precisou ser interrompido por um problema de ordem técnica, ocorrido na manhã desta segunda-feira (16).

Por esse motivo, os candidatos que não foram classificados podem entrar com interposição de recursos até a nova data, munidos de quaisquer documentos que comprovem a justificativa. Se o candidato for menor de idade, deve comparecer com o responsável.

O atendimento ocorre no novo endereço da sede da Espi/Semad, localizada na avenida Agostinho Padre Agostinho Caballero Martín (estrada da Compensa), 770, Vila da Prata, zona Oeste, das 8h às 14h.

*Com informações da assessoria

