Palavra de professor: dicas de organização para Enem e vestibulares

Manaus - A pandemia de coronavírus alterou a rotina de milhões de estudantes em todo o país que estavam se preparando para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de outros vestibulares. Porém, mesmo com a mudança de data, essas provas devem acontecer e os estudantes precisam continuar focando nos estudos.

O coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Santa Teresa em Manaus, Daniel Pinheiro, ressalta que, além de manter a rotina do estudo dos conteúdos, os estudantes devem procurar estar preparados psicologicamente. “Não foi um ano fácil, muitas dúvidas e incertezas surgiram e impactaram na vida das pessoas. Com os estudantes não foi diferente, sem saber a data exata dos exames, sem poder ir à escola, cursinho. Muitos sem ter acesso a meios para estudar. Todas essas incertezas impactaram no processo de preparação”, frisou.

O professor diz que algumas dicas podem ajudar os alunos a enfrentarem o momento e continuar o processo de estudo:

1 - A primeira orientação é manter uma rotina similar à que teria se fosse para a escola ou cursinho, estabelecendo horários. É essencial definir um local específico para o estudo. O ambiente deve ser tranquilo sem distrações. O foco deve ser mantido.

2- Para o coordenador, é fundamental manter o equilíbrio, conciliando a rotina de estudos com outras atividades do dia a dia. Os intervalos podem até acontecer com a mesma frequência que o aluno teria na escola, por exemplo.

3-Outro ponto é ficar atento à saúde física. “A mente e corpo estão relacionados. Atividades físicas promovem a regulação hormonal que influi diretamente no emocional”, pontuou.

4-Uma dica importante é não hesitar em pedir ajuda dos familiares. “Eles tem um papel fundamental de suporte e orientação em todo o processo que envolve essa preparação. Afinal, passar no ENEM ou em outro vestibular significa muito e é uma conquista de todos”, destacou.

5-Também é importante se aproximar de colegas que estejam com o mesmo objetivo, propor momentos de troca de informações, de tirar dúvidas e estudar juntos, mesmo que à distância.

6-A tecnologia é uma importante aliada nos estudos. Por isso, a orientação é acessar conteúdos variados, de fontes confiáveis para tirar dúvidas e aumentar o conhecimento.

7-No fim, o que fará a diferença é a disciplina que cada um teve frente a esse desafio. “Lembre-se aprenda com qualidade e não em quantidade”.

*Com informações da assessoria