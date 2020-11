Sésamo e Metlife Foundation realizam festival digital

| Foto: Divulgação

Na semana de 23 a 27 de novembro, a Sésamo, a MetLife Foundation e a DSOP Educação Financeira realizam o Festival Digital Sonhar, Planejar, Alcançar.

O evento online faz parte da programação da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, cujo tema será “Resiliência financeira: como atravessar a crise?” e vai concentrar ações gratuitas de educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal de entidades públicas e privadas, incluindo o Festival Digital da Sésamo.

Um encontro com crianças e famílias, repleto de conteúdos divertidos que abordam a importância da educação financeira na primeira infância, como por exemplo estratégias criativas para definir sonhos e objetivos, planejar, poupar, consumir com consciência, compartilhar, trocar e doar.

Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento financeiro para famílias é uma iniciativa global da Sésamo e da MetLife Foundation, que busca contribuir para que as crianças e os adultos sejam capazes de visualizar o futuro, identificar os sonhos, definir as metas, construir os planos e compreender que as escolhas feitas todos os dias podem ajudá-los a alcançar seus objetivos.

O Festival Digital, assim como a iniciativa como um todo, tem como público crianças de 3 a 6 anos e seus familiares.

A programação será exibida no canal da Sésamo no YouTube, sendo apresentada pelos queridos personagens Elmo, Bel e Grover, que irão se conectar por meio de uma videochamada, incluindo clipes musicais, mini-documentários, vídeos “faça você mesmo”, depoimentos de educadores e famílias, brincadeiras e desafios para fazer de casa, e muito mais.

A cada dia da semana será abordado um dos seguintes temas: sonhar, planejar, poupar, consumo consciente e sustentabilidade. Em média, cada episódio terá a duração de 25 minutos de atividades mediada pela tela, que convidarão a audiência a realizar experiências offline em família.

“Será uma semana repleta de experiências online que chamam para atividades offline, com intuito de colaborar com a saúde financeira das famílias e fortalecer o vínculo entre os adultos e as crianças. É momento de estreitar parcerias entre escola, família e comunidade para voltar a sonhar, planejar e realizar juntos!” conta Julia Tomchinsky, Diretora de Educação e Impacto Social da Sésamo no Brasil.

O Festival Digital é uma ação da iniciativa “Sonhar, Planejar, Alcançar” que vem sendo realizada no Brasil há cinco anos e mais de 110 mil pessoas foram diretamente alcançadas, por meio de atividades e materiais impressos e digitais gratuitamente distribuídos.

Até agora, mais de 40 milhões de pessoas foram sensibilizadas por meio de campanha em diferentes mídias: televisão, redes sociais, site etc.

Ao longo de 2020, foram realizadas uma série de encontros online entre facilitadores e educadores de cinco municípios brasileiros, além de serem criadas novas estratégias remotas para envolvimento das famílias e crianças.

Pode ser destacada a coleção de cards para whatsapp, que convidam as famílias realizarem experiências fora da tela, os vídeos façam-vocês-mesmos e a distribuição de materiais físicos para educadores, crianças e famílias de 120 escolas participantes.

“A MetLife Foundation apoia projetos como esse que impactam a comunidade e sociedade de maneira positiva em prol da melhoria de vida das pessoas. Cuidar das pessoas e garantir um presente e futuro mais seguros são partes essenciais do nosso propósito enquanto cia”, explica o CEO da MetLife Brasil e Colômbia, Raphael de Carvalho, explica o CEO da MetLife Brasil e Colômbia, Raphael de Carvalho.

Em tempos de pandemia e crise, o planejamento das finanças familiares se faz ainda mais importante e o cidadão precisa estar bem informado para tomar suas decisões financeiras, mesmo sob estresse.

“Importante destacar a capacidade de adequação dos conteúdos de educação financeira para o momento de pandemia vivido e como esse se mostrou fundamental para as famílias, que, muitas vezes, precisaram se adequar a uma nova realidade financeira”, conta o presidente da DSOP Educação Financeira, Reinaldo Domingos.

Além do Festival Digital, a Sésamo, MetLife Foundation e DSOP promovem três lives para os diferentes públicos do projeto. Na terça-feira, 24/11, às 19h, no YouTube, um encontro para socialização de práticas entre os municípios participantes do projeto.

Na quarta-feira (25), às 19h, no canal da TV DSOP no YouTube, um encontro com o tema "empreendedorismo em tempos de crise" para as famílias. Na quinta-feira, 26/11, às 19h, no Instagram da MetLife Brasil, um encontro entre os parceiros da iniciativa dialogando sobre o projeto e os resultados do Festival Digital.

Também serão lançados 5 podcasts para educadores com relatos de experiências sobre os temas do projeto e 7 podcasts para famílias com participação dos personagens da Sésamo, em que contam histórias inspiradas em famílias que participam da iniciativa desde 2015.

O Festival Digital Sonhar, Planejar, Alcançar é uma realização da Sésamo em parceria com a Fundação MetLife, e conta com o apoio da DSOP Educação Financeira, da Sabiá Educacional, das Secretarias Municipais de Educação de Manaus, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Curitiba, e parceria da TV Cultura e Playkids.

Serviço: “Festival Digital Sonhar, Planejar, Alcançar”

Data: 23 a 27 de novembro de 2020

Horário: Diariamente, a partir das 10h

Local: Canal da Sésamo no Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIkaIuuyIt7AK-oIFJht1CbTchTeQODNU

