Conferência promove inclusão de jovens negros no mundo corporativo

Realizada anualmente desde 2018, a conferência é destinada principalmente a universitários negros (com graduação prevista para os próximos dois anos) | Foto: Divulgação

Com foco na diversidade racial na inclusão de jovens negros no mundo corporativo, a Conferência Juntos 2020, ocorre nos dias 21, 25 e 28 de novembro com duração de três horas por dia. Pela primeira a conferência irá ocorrer de formar 100% digital, com o objetivo de influenciar a geração de jovens profissionais negros por meio de ações com três pilares: inspiração, desenvolvimento e conexão.

Dentro da programação estão previstas palestras com profissionais negros com destaque no mercado e lideranças, sessões de treinamento em colaboração com Cia de Talentos e exposição de empresas engajadas na diversidade racial.

Entre os palestrantes estão: Luana Génot, Samantha Almeida, diretora do Twitter Next no Brasil e Mafoane Odara, gerente do Instituto Avon.

Link para inscrições: https://solutions.mckinsey.com/msd/events/juntos-inscricao