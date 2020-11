Escola de Manaus conquista título regional do Prêmio Gestão Escolar

Manaus - Após ser eleita como Escola de Referência Estadual, a unidade de ensino da Prefeitura de Manaus, Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, localizada na zona Sul, conquistou o título de Escola de Referência da Região Norte 2020, com o projeto “Ressignificando vivências de uma educação integral em tempos de pandemia”, e concorre agora à etapa nacional.

“Nossas escolas municipais se reinventaram nesse período de Covid-19 e estão ganhando prêmios pelos trabalhos desenvolvidos, o que me causa muito orgulho. Mesmo nesse momento difícil de pandemia, nós conseguimos chegar a todos esses alunos e as suas famílias pelo projeto diferenciado que a rede municipal de ensino oferece. Parabenizo a todos os estudantes e docentes por terem vencido mais esse desafio e colocado a educação básica de Manaus na elite do país”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

O anúncio foi divulgado no site do Prêmio de Gestão Escolar (PGE) 2020 ( https://www.premiogestaoescolar.com.br/resultados/regional ). Com o resultado, a unidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed) ganhou R$ 10 mil, um certificado e seis bolsas de estudo de pós-graduação a distância, pela Universidade de São Paulo (USP).

“Esta edição tem um sabor muito especial pelo primeiro lugar na etapa estadual da escola municipal Sérgio Pessoa, representada pela gestora Regeane Chaves, do qual a Semed tem um grande orgulho do trabalho desenvolvido à frente da escola de educação integral. Estamos na torcida para que ela chegue de fato em primeiro lugar em nível nacional, como forma de reconhecimento pelo grande trabalho desenvolvido da escola e também por todo trabalho que tem sido feito na gestão do prefeito Arthur Neto, voltado para a educação integral e diferenciada”, comentou a subsecretaria de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Araújo.

A premiação é realizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). O PGE visa reconhecer as práticas inovadoras de escolas em relação à continuidade do processo ensino-aprendizagem de seus estudantes, durante o período de pandemia da Covid-19.

Na etapa final do Prêmio Escola de Referência Nacional 2020, que conta com as cinco melhores de cada região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), a diretora da escola Sérgio Pessoa passará por uma nova entrevista de avaliação, sem data ainda confirmada. O resultado da escola campeã será divulgado no dia 10 de dezembro, em um evento on-line. No mesmo dia, serão entregues a premiação das escolas de referência estaduais, regionais e nacional do Prêmio de Gestão Escolar (PGE).

“É gratificante saber o quanto a educação integral transforma a vida de todos aqueles que por ela são atingidos, estudantes, funcionários, pais e movimentos comunitários parceiros. Ser escolhida como escola de Referência da Região Norte 2020 é a coroação do resultado de um projeto abraçado por muitos, considerando não só o lado cognitivo dos estudantes, mas o lado emocional e social das famílias. Diante disso, podemos reafirmar que 2020 não foi um ano perdido e sim de crescimento de todas as nossas dimensões humanas”, comentou a gestora da escola, Regeane Chaves Benevides dos Santos.

Projeto

O projeto “Ressignificando vivências de uma educação integral em tempos de pandemia” envolveu os 216 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da escola, durante o período de pandemia. O objetivo é assegurar os direitos de aprendizagem dos estudantes, levando em consideração as dimensões do desenvolvimento humano, intervindo na resolução de problemas da comunidade durante a pandemia da Covid-19.

As atividades foram realizadas em parceria com professores, alunos, demais servidores da escola, profissionais voluntários e a comunidade em geral. O trabalho da escola com o projeto obedeceu a algumas etapas como mapeamento, atendimentos gerais, movimento para suprir as necessidades prioritárias das famílias, tutoria familiar, atividades artísticas, de musicalização, esportivas e gastronômicas, atividades pedagógicas, orientações sobre saúde, roteiro de estudo e plantão de dúvidas.

*Com informações da assessoria